Un dispositivo de Policía de seis días en distrito Norte desmantela 17 cultivos 'indoor' de cannabis

Cuatro personas han sido identificadas como presuntas responsables por delito de defraudación de fluido eléctrico y tres han resultado detenidas bajo cargos de la misma índole y tráfico de drogas, tras un operativo que culminó con la incautación de cerca de 5.600 plantas de marihuana en el barrio de Cartuja, según informó la Policía Nacional. Más de 130 agentes, junto con empleados de la compañía eléctrica Endesa, participaron en una intervención que incluyó el registro de 19 viviendas, 17 de las cuales albergaban plantaciones ‘indoor’ equipadas con avanzados sistemas de iluminación, ventilación y control de temperatura. El despliegue masivo, relatado en un comunicado policial recogido por diversos medios, se desarrolló durante seis días en el distrito Norte de Granada.

El operativo, detallado por la Policía Nacional y recogido en reiteradas ocasiones por diferentes medios, comenzó el sábado anterior a las 22:00 horas. Unidades especializadas como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad Especial de Caballería –desplazada desde Sevilla–, la Policía Judicial, así como patrullas nocturnas y equipos técnicos del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), se desplegaron por el barrio de Cartuja para intensificar labores de seguridad ciudadana en el marco del Plan Norte.

Las autoridades realizaron tres registros domiciliarios previos y establecieron 15 Dispositivos Estáticos de Control en puntos del distrito. Según publicó la Policía Nacional, estas acciones permitieron identificar a 210 personas y controlar 69 vehículos. Durante estos controles, los agentes tramitaron 12 actas de sanción administrativa, de las cuales cinco respondieron a consumo o posesión de drogas y cuatro a tenencia de armas blancas. En el transcurso de las diligencias, dos personas fueron detenidas.

El jueves, antes del amanecer, se llevó a cabo la fase más intensa del dispositivo: equipos de la Policía Judicial, con apoyo de otras unidades especializadas y previa autorización judicial, procedieron al registro simultáneo de 19 viviendas. De acuerdo con la información transmitida por la Policía Nacional, en 17 viviendas se hallaron plantaciones de marihuana de distintas características, tamaños y cantidades. Dentro de estos inmuebles, los agentes decomisaron cerca de 5.600 plantas de cannabis.

La operación incluyó, junto con personal técnico de Endesa, la revisión de las instalaciones eléctricas en 86 viviendas. Los agentes y empleados de la compañía energética detectaron acometidas ilegales en todos los casos, lo que, según la Policía Nacional, apunta a defraudación de fluido eléctrico a gran escala. Las plantaciones desmanteladas operaban mediante sistemas sofisticados que permitían un cultivo rápido de la marihuana bajo estrictos controles de luz, ventilación y temperatura.

En el contexto del refuerzo del llamado “Plan Norte”, la intervención agrupó a más de 130 efectivos policiales. Participaron, concretamente, dos grupos operativos de las Unidades de Intervención Policial desplazados desde otras sedes, agentes de la Comisaría del Distrito Norte, especialistas de Policía Científica y equipos técnicos de apoyo, a fin de documentar y asegurar pruebas relacionadas con la actividad ilícita y el consumo energético indebido.

A lo largo de las distintas fases del operativo, la Policía identificó a cuatro personas vinculadas con la defraudación de fluido eléctrico y detuvo a otras tres, a quienes también se les imputa el delito de tráfico de drogas. Los agentes procedieron al decomiso de las plantas y material relacionado con el cultivo interior.

Según consignó la Policía Nacional, la investigación para determinar la titularidad y custodia de las plantaciones sigue en curso, de modo que no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con esta operación en Cartuja. Los registros, inspecciones y controles efectuados persiguieron tanto la neutralización de la producción ilegal de marihuana como la detección de irregularidades eléctricas de alto riesgo.

Los resultados de la intervención fueron destacados por la Policía como parte de una estrategia más amplia en el distrito Norte, donde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han intensificado durante los últimos meses la vigilancia en áreas marcadas por la actividad vinculada al cultivo ilícito de cannabis y a conexiones eléctricas no autorizadas.

El medio policial detalló que el balance de esta actuación –cercana a una veintena de registros domiciliarios y operativos simultáneos en espacios públicos y privados– refleja el refuerzo de los dispositivos conjuntos desplegados para combatir no solo el tráfico de drogas, sino también las conexiones eléctricas ilegales que, en ocasiones, han supuesto interferencias en el suministro general del barrio.

Los operativos del periodo incluyeron la intervención de la Unidad Especial de Caballería, que se desplazó expresamente desde Sevilla para complementar la vigilancia y el apoyo a los efectivos en tierra, según reportó la Policía Nacional. El despliegue contó además con especialistas en intervenciones técnicas, peritos de la Policía Científica encargados de la recogida y análisis de pruebas en las diferentes viviendas inspeccionadas, así como con los equipos técnicos de Endesa responsables de certificar y documentar las irregularidades eléctricas.

De acuerdo con lo expuesto por fuentes policiales, cada una de las actuaciones respondía a una estrategia de seguridad integral en el distrito Norte, orientada a reforzar el control sobre zonas de especial conflictividad y presencia de delitos asociados al tráfico y producción ilícita de estupefacientes, así como al uso irregular de la red eléctrica.

La operación agrupó identificaciones, inspección de vehículos, registros en domicilios, levantamiento de actas administrativas y la detención e imputación de sospechosos por diferentes delitos. El saldo final refleja la magnitud del dispositivo y la colaboración entre fuerzas de seguridad y entidades privadas en la persecución de delitos vinculados a la actividad ilegal en la zona.