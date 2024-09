Rahm: "Cada día me encuentro mejor"

Madrid, 27 sep (EFE).- Jon Rahm, que pasó el corte del Abierto de España tras una jornada irregular con una tarjeta de 69 golpes (dos bajo par), con cuatro 'birdies', un 'eagle' y cuatro 'bogeys', dijo que cada día se encuentra "mejor" para poder aspirar a todo en el torneo que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid.

El 'león de Barrika' suma un total de 117 impactos (-5) y se mantiene a cinco golpes del liderato que de momento, a falta de completarse el segundo día de competición, mantiene el también español Ángel Hidalgo, que realizó 67 golpes y suma 132 (-10).

"No he aprovechado la situación y he cometido muchos errores. Desde la calle he tenido demasiados golpes cortos y no siempre he podido dejarla al lado y darme una opción", dijo Rahm, que reconoció que este -5 en la segunda jornada lo "hubiera firmado" antes de empezar el torneo.

"Desde el 'tee' me estoy sintiendo bastante cómodo aunque no he cogido muchas calles. Son estrechas y he fallado por pocos metros pero espero seguir así y puliendo detalles. Yo me encuentro mejor que cuando llegué. Cada día un poco mejor, he podido dormir bien los últimos dos días", confesó.

La presencia de Rahm fue duda hasta el último momento por dos motivos principales. Uno tras perderse la final de la competición por equipos del circuito LIV el pasado fin de semana en Chicago por una gripe y el otro por el nacimiento de su tercer hijo (su primera niña), que se esperaba para esta semana y que nació el martes, lo que le obligó a viajar a España sin tiempo para poder entrenarse. EFE