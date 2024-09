Previa del Osasuna - FC Barcelona

El FC Barcelona visita este sábado al CA Osasuna en El Sadar (21.00) en la octava jornada de LaLiga EA Sports, competición que lidera con siete triunfos en siete partidos, una racha que intentará alargar en uno de los feudos más complicados del momento y ante un conjunto navarro que, séptimo, quiere seguir creciendo a costa del hasta ahora intocable equipo de Hansi Flick. Puede que Osasuna esté siendo irregular, sobre todo lejos de casa. Pero en El Sadar suman tres victorias y un empate, mostrándose muy fuertes ante su afición. Ahora, ante la visita de un líder sólido como es el Barça, pero que sigue muy mermado a nivel físico por las bajas, quieren reforzar su fortín. El asedio del Barça está asegurado, porque los 'culers' quieren seguir sumando de tres en tres en su velocidad de crucero que, de seguir así, les acercará y mucho a recuperar el título liguero. Queda un mundo para ello, pero asaltar El Sadar daría, más allá de esos tres puntos que son el objetivo para ambos equipos, más fuerza mental a un Barça que se está gustando. Desde julio de 2020, en Barcelona, que Osasuna no gana al Barça en LaLiga. En Pamplona, el mejor resultado en los últimos años es un empate (2-2) a finales de 2021. Y, en las dos últimas visitas 'culers' a El Sadar, el resultado fue de 1-2, con un tanto salvador de penalti de Robert Lewandowski en el último triunfo, el año pasado, para el Barça. El delantero polaco está ahora en plena forma, quizá en su mejor momento desde que llegó a Barcelona en verano de 2022. Suma 7 goles en los 7 partidos jugados en esta Liga de la que es el máximo goleador. Y, salvo que Flick le dé descanso --improbable--, intentará repetir en El Sadar y ayudar al Barça de la mejor manera que sabe; anotando. Pero este Barça llega algo mermado a nivel físico a un feudo donde Osasuna aprieta, y mucho. Así que por ahí, por buscar un partido intenso y agotador, pueden ir los tiros del equipo entrenado por Vicente Moreno. El técnico tendrá la baja de Iker Muñoz y las dudas de Kike Barja y Moncayola. Mucho peor está la enfermería del Barça. Según las palabras de Flick en la previa de este duelo, quizá sea demasiado pronto para ver de nuevo en la convocatoria a Frenkie de Jong y a Gavi. Si no hay sorpresas, ambos seguirán en una lista de bajas que completan Marc Bernal, Christensen, Dani Olmo, Fermín, Araujo y el portero Marc-André ter Stegen. Y con la duda de Lamine Yamal, que podría tener descanso en el once inicial salvo que esté a tope en el entrenamiento de activación del sábado, o de Eric Garcia y Raphinha, que descansaron el viernes, este Barça sabe que deberá darlo todo en un feudo donde Osasuna ha sumado 10 puntos de los 11 que suman en total en LaLiga, en la que están séptimos y cerca de meterse en puestos europeos. De hecho, ganar al Barça podría meterles ya en ese tren, de ahí la importancia de este choque al que, eso sí, llegan sin la presión que sí tiene el Barça. En una jornada, además, en la que el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid puede beneficiar, en parte, a los blaugranas si estos cumplen en Pamplona. Vienen de sufrir para ganar al Getafe en Montjuïc (1-0), y puede que la octava victoria deba llegar por un camino similar. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. OSASUNA: Sergio Herrera; Areso, Catena, Boyomo, Juan Cruz; Ibáñez, Torró; Rubén, Oroz, Bryan Zaragoza; y Budimir. FC BARCELONA: Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigor Martínez, Balde; Eric Garcia, Casadó; Lamine Yamal, Pedri, Raphinha; y Lewandowski. --ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C. Balear). --ESTADIO: El Sadar. --HORA: 21.00/Movistar LaLiga TV.

