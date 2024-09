La serie Galaxy S24 se expande con el S24 FE: una experiencia premium que permite que más usuarios puedan acceder a todas las capacidades de Galaxy AI PR Newswire CIUDAD DE MÉXICO, 26 de septiembre de 2024 Más personas ahora pueden disfrutar de las innovadoras características de la serie Galaxy S24, que incluyen mejoras en fotografía impulsadas por IA, rendimiento de vanguardia y un conjunto ampliado de funciones Galaxy AI CIUDAD DE MÉXICO, 26 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics presentó hoy el Galaxy S24 FE, la más reciente incorporación al ecosistema Galaxy AI1 que lleva experiencias móviles premium a un mayor número de usuarios.

El Galaxy S24 FE, equipado con el motor ProVisual basado en IA y las funciones Photo Assist de Galaxy AI, ofrece una configuración de cámara optimizada que permite a los usuarios ser más creativos. Es el dispositivo ideal para jugar en cualquier lugar, con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas2, una batería de larga duración de 4,700 mAh y un potente chipset Exynos 2400. El Galaxy S24 FE proporciona herramientas premium impulsadas por Galaxy AI y conectividad con el ecosistema, mejorando la comunicación, productividad y creatividad, todo dentro de un diseño icónico protegido por la robusta seguridad Samsung Knox. "Queremos que todos disfruten de los beneficios de nuestras últimas innovaciones móviles", afirmó SeaYoung Lee, Vicepresidente Ejecutivo Corporativo y Director del Equipo de Investigación y Desarrollo de Smartphones de Samsung Electronics. "Galaxy AI abre muchas nuevas experiencias para los usuarios, ayudándolos a comunicarse y a ser más creativos y productivos. Galaxy S24 FE pone el potente rendimiento y las capacidades premium de Galaxy AI de la serie S24 a disposición de aún más personas". Desbloquea tu creatividad con la cámara y la edición perfeccionadas por IA El Galaxy S24 FE permite que cualquier persona pueda tomar fotografías y videos impresionantes con facilidad. Su configuración de cámara premium incluye una lente gran angular de 50 MP y una telefoto de 8 MP con zoom óptico de 3x –ambos respaldados por estabilización óptica de imagen (OIS, su sigla en inglés)– además de una lente ultra gran angular de 12 MP y una cámara para selfies de 10 MP. Las capacidades del sistema de cámara se potencian aún más con el dinámico ProVisual Engine de Samsung, un motor de cámara impulsado por IA que lleva la calidad visual a niveles extraordinarios. ProVisual Engine, que debuta en la serie FE, utiliza una tecnología significativamente mejorada que aprovecha avanzados algoritmos de IA para capturar detalles impresionantes y texturas increíblemente sutiles:· Nightography con procesamiento de señales de imagen (ISP, su sigla en inglés) e inteligencia artificial para mejorar el rendimiento con poca luz y hacer hermosos retratos nocturnos. · Funciona con Adaptive Pixel Sensor (sensor de píxeles adaptativo) de 50 MP de la cámara gran angular para permitir un rendimiento de calidad óptica en niveles de zoom de 2x además del zoom óptico de 3x. El zoom con AI también proporciona una calidad de imagen mejorada para distancias entre longitudes de zoom digital. · Sistema consciente de objetos: para reconocer escenas y optimizar colores en Súper HDR (alto rango dinámico), lo que garantiza fotos y videos vibrantes y realistas. A la hora de editar, las funciones de Photo Assist dan vida a las ideas. Desde su introducción con los dispositivos de la serie Galaxy S24, Galaxy AI se ha vuelto invaluable para editar imágenes y expresar la creatividad:· Edición Generativa3 revoluciona el mundo a través de capacidades de movimiento y eliminación de objetos, lo que permite una mayor libertad creativa. · Portrait Studio4 reinventa las selfies como dibujos animados, cómics, acuarelas o bocetos para añadir estilo a los perfiles en línea. · La función Edit Suggestions5 elimina rápidamente elementos molestos, como los reflejos, con solo presionar un botón. · Instant Slow-mo6 inmortaliza cada segundo de los momentos importantes de la vida en un instante. Gaming con rendimiento potente El potente chipset de la serie Exynos 2400 permite una experiencia de juego sin límites, compatible con funciones de vanguardia como Ray Tracing. En un mundo donde cada bit de velocidad y eficiencia cuenta, Galaxy S24 FE utiliza varias funciones clave para mantenerse por delante de la competencia:· Un sistema de enfriamiento 1.1 veces más grande7 mejora la refrigeración para mantener el máximo rendimiento durante períodos más prolongados. · Una batería más grande de 4.700 mAh8 que permite sesiones de juego largas y sin preocupaciones. · Una pantalla Dynamic AMOLED 2X adaptativa de 6,7 pulgadas (la pantalla más grande jamás utilizada en la serie FE) con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz proporciona una experiencia de visualización fluida y sorprendente. · Vision Booster optimiza el color y el contraste para ofrecer una jugabilidad clara y cómoda incluso bajo la luz del sol. Experiencias Galaxy AI continuas El Galaxy S24 FE incorpora la misma experiencia de inteligencia artificial avanzada que la serie Galaxy S24. Diseñado para mejorar el trabajo, simplificar la comunicación y aumentar la conectividad, Galaxy AI en el S24 FE ofrece herramientas que abren nuevas posibilidades:· Circle to Search with Google9 satisface la curiosidad con una facilidad sin precedentes al ofrecer resultados de búsqueda instantáneos con solo presionar prolongadamente el botón de inicio y el círculo. · Interpreter10 traduce al instante conversaciones en persona, conferencias o cualquier otro tipo de presentaciones, incluso sin conexión. · Live Translate11 elimina las barreras de comunicación en las llamadas telefónicas y ahora está ampliándose a una selección de aplicaciones populares de terceros. · Composer de Samsung Keyboard genera texto sugerido basado en palabras clave simples para correo electrónico y aplicaciones de redes sociales compatibles. · Note Assist12 agiliza el proceso de toma de notas y automatiza el formato y la traducción. Samsung Notes, puedes obtener transcripciones, traducciones y resúmenes de grabaciones de voz directamente. Los textos en archivos PDF también se pueden traducir y superponer mediante la función de PDF overlay translation. Conectando y protegiendo el ecosistema Samsung Galaxy Cada experiencia mejorada con Galaxy AI se vuelve aún más útil cuando el Galaxy S24 FE está conectado al amplio ecosistema móvil de Samsung. Él transfiere archivos sin problemas, configura rápidamente pantallas extendidas y ejecuta sin esfuerzo ideas creativas complejas a través de entradas intuitivas. En este ecosistema hiperconectado de Samsung Galaxy, el Galaxy S24 FE permite experiencias que aumentan la productividad, la creatividad y la eficiencia. Basándose en el legado innovador de la serie S, el Galaxy S24 FE está reforzado con una seguridad sólida. Samsung Knox, la plataforma de seguridad multicapa de Galaxy que protege la información crítica y garantiza contra vulnerabilidades con hardware seguro de extremo a extremo, detección de amenazas en tiempo real y protección colaborativa. Como continuación de la tradición de diseño sostenible de la serie S24, el Galaxy S24 FE se desarrolló para hacer más con menos cuando se trata de los recursos del planeta. Cuenta con una amplia variedad de materiales reciclados, incluidos plásticos, aluminio, vidrio y elementos de tierras raras en los componentes internos y externos13. También cuenta con siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad14, y viene en una caja de empaque hecha de material de papel el 100% reciclado15. El Galaxy S24 FE estará disponible para pedidos a partir del 3 de octubre, en los colores Azul, Grafito, Gris, Menta y Amarillo16. Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung inspira al mundo y diseña el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La compañía está redefiniendo los mundos de las TV, los smartphones, los wearables, las tablets, los electrodomésticos, los sistemas de redes y las soluciones de memoria, sistemas LSI, fundición y LED y ofrece una experiencia conectada perfecta por medio de su ecosistema SmartThings y la colaboración abierta con sus socios. Para conocer las últimas noticias, visite la Sala de Prensa de Samsung en news.samsung.com. Especificaciones del producto Especificaciones del producto Galaxy S24 FE Pantalla Pantalla FHD+ de 6,7 pulgadas

Dynamic AMOLED 2X

Frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz (60/120 Hz)

Vision Booster

Medida en diagonal, la pantalla del Galaxy S24 FE mide 6.7 pulgadas en el rectángulo completo y 6.5 pulgadas teniendo en cuenta las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Dimensiones y peso 77,3 x 162,0 x 8,0 mm, 213 g

El peso del dispositivo puede variar según el mercado. Cámara Cámara Ultra Gran Angular de 12 MP· F2.2, FOV 123˚

Cámara Principal de 50 MP · OIS F1.8, FOV 84˚

Cámara Telefoto de 8 MP · Zoom Óptico de 3x, OIS F2.4, FOV 32˚

Cámara Frontal de 10 MP · F2.4, FOV 80˚ Procesador Exynos 2400e (4 nm) Memoria + Almacenamiento 8 + 128 GB

8 + 256 GB8 + 512 GB

Las opciones de almacenamiento y la disponibilidad pueden variar según el proveedor, el país o la región. La disponibilidad real del almacenamiento puede variar según el software preinstalado. Batería 4,700 mAh

Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4.565 mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los patrones de uso y otros factores. Carga* Carga por cable*: carga hasta el 50% en aproximadamente 30 minutos con un adaptador de 25 W** y un cable USB-C de 3 A***

Carga inalámbrica rápida****

PowerShare inalámbrico*****

*Carga por cable compatible con QC2.0 y PD.

**El adaptador de corriente de 25 W se vende por separado. Utiliza únicamente cargadores y cables aprobados por Samsung.

***Resultados de pruebas de laboratorio internas de Samsung, realizadas con un adaptador de viaje de 25 W conectado a una versión recién lanzada del Galaxy S23 Ultra mientras el dispositivo tenía el 0% de batería restante, con todos los servicios, funciones y pantalla apagados. La velocidad de carga real puede variar según el uso real, las condiciones de carga y otros factores.

****Wireless charging compatible with WPC. / Carga inalámbrica compatible con WPC.

*****Limitado a smartphones Samsung u otras marcas con carga inalámbrica Qi, como Galaxy Z Fold 6, Z Flip6, S24 Ultra, S24+, S24, Z Fold5, Z Flip5, S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE, Z Fold4, Z Flip4, S22 Ultra, S22+, S22, Z Fold3, Z Flip3, S21 Ultra, S21+, S21, S21 FE, Z Fold2, Note20 Ultra, Note20, S20+, S20, S20 FE, Z Flip 5G, Z Flip, Note10+, Note10, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE y Note5. Solo disponible con ciertos wearables Samsung Galaxy, como Galaxy Buds3, Buds3 Pro, Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Galaxy Watch Ultra, Watch6, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Si la carga de la batería es inferior al 30%, es posible que la función PowerShare inalámbrica no funcione. Es posible que no funcione con determinados accesorios, cubiertas, dispositivos de otras marcas o algunos wearables de Samsung. Durante el uso de la función PowerShare, se puede afectar la recepción de llamadas o los servicios de datos, según el entorno de red. Sistema operativo Android 14

One UI 6.1 Red y conectividad 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, *** Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3

*Requiere una conexión de red 5G óptima, disponible en mercados selectos. Consulta con el operador la disponibilidad y los detalles. Las velocidades de descarga y transmisión pueden variar según el proveedor de contenido, la conexión del servidor y otros factores.

**La disponibilidad del modelo LTE varía según el mercado y el operador. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario.

***La disponibilidad de la red Wi-Fi 6E puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima. Requerirá un enrutador Wi-Fi 6E. Seguridad Auto Blocker, Samsung Knox, Samsung Knox Vault, Samsung Knox Matrix, Contraseña Resistencia al agua IP68

*Clasificación IP68: realizada en condiciones de prueba de laboratorio. Resistente al agua en hasta 1,5 metros de agua dulce durante hasta 30 minutos y protegido del polvo, la suciedad y la arena. Enjuaga los residuos y seca después de mojar. No se recomienda su uso en la playa o en la piscina. La resistencia al agua y al polvo del dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo. Para obtener más información, visita: Samsung Newsroom o samsung.com/mx. 1 Es posible que se requiera iniciar sesión en una cuenta Samsung para usar ciertas funciones de Samsung AI. Samsung no hace promesas, garantías ni asegura la precisión, integridad o confiabilidad de los resultados proporcionados por las funciones de IA. La disponibilidad de las funciones de Galaxy AI puede variar según la región/país, la versión del sistema operativo/One UI, el modelo del dispositivo y el operador telefónico. La disponibilidad de algunas funciones puede variar según el modelo del dispositivo. El servicio Galaxy AI puede estar limitado para menores en ciertas regiones con restricciones de edad sobre el uso de IA. Las funciones de Galaxy AI se proporcionarán de forma gratuita hasta fines de 2025 en los dispositivos Samsung Galaxy compatibles. Pueden aplicarse términos diferentes para las funciones de IA proporcionadas por terceros.2 Medido en diagonal, la pantalla del Galaxy S24 FE mide 6,7 pulgadas en el rectángulo completo y 6,5 pulgadas teniendo en cuenta las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.3 Edición Generativa requiere una conexión de red y el inicio de sesión de una cuenta Samsung. La edición con Edición Generativa resulta en una foto redimensionada de hasta 12 MP. Una marca de agua visible se superpone en la imagen de salida al guardarla para indicar que la imagen fue generada por Galaxy AI. No se garantiza la precisión y confiabilidad del resultado generado.4 Portrait Studio requiere una conexión de red y el inicio de sesión de una cuenta Samsung. Admite archivos JPG, HEIC (HEIF), BMP y PNG. El fondo no debe ser transparente. La edición con Portrait Studio resulta en una foto redimensionada de hasta 12 MP. Se superpone una marca de agua visible en la imagen de salida al guardarla para indicar que la imagen fue generada por Galaxy AI. No se garantiza la precisión y confiabilidad del resultado generado.5 La función Edit Suggestion es compatible con los formatos JPG, PNG, GIF y MP4. Los resultados de la edición y la calidad pueden variar según las condiciones de la fotografía o la grabación. No se garantiza la precisión de los resultados.6 La función Instant Slow-mo está disponible en Samsung Video Player y Samsung Gallery. Es posible que no esté disponible en ciertos tipos de archivos de video. No se garantiza la precisión de los resultados.7 En comparación con el Galaxy S24 FE y el Galaxy S23 FE.8 En comparación con el Galaxy S24 FE y el Galaxy S23 FE (4.500 mAh).9 Los resultados pueden variar según las coincidencias visuales. Requiere conexión a Internet. Es posible que los usuarios deban actualizar Android a la última versión. La funcionalidad del producto puede depender de la aplicación y la configuración del dispositivo. Algunas funciones pueden no ser compatibles con determinadas aplicaciones. La disponibilidad del servicio varía según el país y el idioma. No se garantiza la precisión de los resultados.10 La función Intérprete requiere iniciar sesión en una cuenta Samsung. Es posible que algunos idiomas requieran la descarga de un paquete de idioma. La disponibilidad del servicio puede variar según el idioma. No se garantiza la precisión de los resultados. La disponibilidad y las funciones admitidas pueden variar según el país, la región o el operador. La disponibilidad de los idiomas admitidos puede variar.11 La función Traducción simultánea para Asistente de llamadas no necesita una conexión de red. Las llamadas necesitan una conexión de red para activar Traducción simultánea. Se requiere iniciar sesión en la cuenta Samsung. Traducción simultánea solo está disponible en las aplicaciones preinstaladas de teléfonos Samsung y en algunas aplicaciones de terceros. La disponibilidad del servicio puede variar según el idioma o la región. Es posible que algunos idiomas requieran la descarga de un paquete de idioma. No se garantiza la precisión de los resultados.12 La función Asistente de notas requiere una conexión de red y el inicio de sesión de una cuenta Samsung. Se aplica un límite de caracteres. La disponibilidad del servicio puede variar según el idioma. No se garantiza la precisión de los resultados.13 El Galaxy S24 FE presenta componentes que incorporan un mínimo del 10% de plásticos reciclados provenientes de redes de pesca desechadas, barriles de agua, botellas de PET y desechos de PBT, y aluminio reciclado previo al consumo (un mínimo del 30%) y vidrio (un mínimo del 20%) a partir de materiales generados como subproducto durante la fabricación. Además, componentes seleccionados incorporan elementos de tierras raras el 100% reciclados (Neodimio y Praseodimio) recuperados de imanes que fueron desechados durante la fabricación o de productos que han llegado al final de su vida útil.14 El Galaxy S24 FE contará con soporte para siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad a partir de la fecha de lanzamiento global.15 Se utiliza papel el 100% reciclado en los siguientes componentes del empaque: caja de la unidad de empaque del producto, protector de cubierta, caja del manual, bloc del manual y banda DLC.16 La disponibilidad de colores puede variar según el mercado y los transportistas. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2517206/Samsung_Mobile_S24_FE_Galaxy_AI_October_3_main2.jpg View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/la-serie-galaxy-s24-se-expande-con-el-s24-fe-una-experiencia-premium-que-permite-que-mas-usuarios-puedan-acceder-a-todas-las-capacidades-de-galaxy-ai-302260701.html FUENTE Samsung México