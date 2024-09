Irak denuncia que la "vergonzosa parálisis" internacional en Gaza "empodera a los criminales"

El primer ministro de Irak, Mohamad Shia al Sudani, ha criticado la "vergonzosa parálisis" de la comunidad internacional ante la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza y ha sostenido que esta inacción "empodera a los criminales para que expandan el conflicto", en aparente referencia a los ataques israelíes contra Líbano. "El pueblo palestino ha visto negado su derecho a vivir con dignidad en un Estado, como todos los demás pueblos, con una parálisis mundial, vergonzosa que empodera a los criminales para que expandan el conflicto y ataquen a otros, apoyándolos y garantizando reiteradamente su impunidad", ha lamentado. "Poner fin a las violaciones que están teniendo lugar en Palestina y la región es responsabilidad de todos, pero sobre todo del Consejo de Seguridad, que no ha logrado su principal objetivo: mantener la paz y la seguridad internacionales", ha dicho Al Sudani durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Así, ha remarcado que "en la Palestina ocupada, somos testigos de cómo se ataca a las personas por parte de una fuerza militar ocupante, desplazando a millones y matando a miles", antes de afirmar que "ni la comunidad internacional ni sus miembros han asumido la responsabilidad de proteger a estas personas, según exige el Derecho Internacional". El primer ministro iraquí ha cargado además contra Israel por citar "de forma selectiva" la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU para defender su ofensiva contra Líbano. "Eligen de forma selectiva esta resolución y parte de sus disposiciones, al tiempo que ignoran las numerosas resoluciones y principios irrefutables del Derecho Internacional aprobados por el Consejo de Seguridad, incluidas las resoluciones 242, 246, 252, 256 y 297", ha dicho. Por ello, ha alertado de que "el mundo se ve empujado a una conflagración y a conflictos a gran escala, mientras que el Consejo está impotente y no tiene un papel ahí que desempeñar", antes de insistir en que "a falta de esta responsabilidad, quizá se recurra a mecanismos alternativos". "Ignorar estas instituciones amenaza con llevar al caos las relaciones internacionales", ha argumentado. "Estamos siendo testigos de una campaña brutal de matanzas indiscriminadas y uso de tecnología para bombardeos a distancia, sin tener en cuenta que hay civiles desarmados, sentando un precedente peligroso", ha manifestado, antes de insistir en que Israel "trata de llevar a la región a un conflicto". "Las medidas recientes del ocupante tratan de desestabilizar la región desencadenando una guerra regional a gran escala", ha manifestado, al tiempo que ha argüido que durante estos últimos meses "principios importantes como los de soberanía, integridad territorial, cooperación multilateral, las leyes de la guerra, el Derecho Humanitario, la responsabilidad de proteger y el derecho de libre determinación se han visto ignorados". SITUACIÓN INTERNA EN IRAK En otro orden de cosas, ha apuntado a "novedades positivas" en el contexto político y de seguridad de Irak y ha ensalzado la puesta en marcja de un plan de reconstrucción y desarrollo en el país, "que estuvo ocupado en una tercera parte por Estado Islámico, en lo que muchos pensaron era el fin de Irak". "Hemos avanzado mucho en cuanto a la seguridad. Hemos vencido el terrorismo y en breve vamos a conmemorarlo con una declaración conjunta importante con nuestros aliados y amigos que han estado del lado de Irak y nos han apoyado frente a un enemigo brutal que amenaza a todo el planeta", ha manifestado. "La vida vuelve a las ciudades. Se construyen rascacielos y infraestructuras a pesar de esta seguridad", ha destacado, si bien ha reconocido que siguen existiendo "grandes desafíos planteados a la hora de lograr reformas económicas ambientales y administrativas y diversificar la economía". Al Sudani ha argumentado que los esfuerzos de las autoridades "se centran en fortalecer la democracia" y "consolidar" la "cohesión nacional". "Hemos organizado elecciones provinciales que estaban suspendidas desde hace diez años y ahora estamos en proceso de organización de elecciones para el Parlamento de la región del Kurdistán", ha recordado. Por otra parte, ha puesto entre sus objetivos lograr un regulación del sector bancario, algo que es "complicado" para Irak "debido a los problemas económicos estructurales causados por la dependencia de la administración pública, que contrata a la gente y utiliza los ingresos del petróleo para pagar los salarios". "El desafío doble es la dependencia del petróleo y la capacidad limitada de diversificar la economía. Eso es resultado de décadas de guerra y bloqueo económico y de las políticas económicas de las dictaduras", ha dicho Al Sudani, quien ha reconocido sin embargo "errores de cálculo" en el pasado al "no desarrollarse los recursos humanos y de otro tipo que debieron haberse promovido". Por ello, ha expresado su deseo de que la comunidad "respalde" los esfuerzos de Bagdad para "recuperar los artículos saqueados en el país durante décadas de conflicto" --incluida la invasión encabezada por Estados Unidos en 2003-- y el fin del "refugio seguro" a "fondos obtenidos a través de la corrupción" para lograr que haya una rendición de cuentas.

