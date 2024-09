El ministro de Justicia de Bolivia presenta su dimisión sin explicar el motivo de su decisión

El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, ha anunciado este jueves que ha presentado su dimisión "irrevocable" al cargo, sin que haya dado explicaciones sobre el motivo de su decisión, que ya ha sido aceptada por el presidente boliviano, Luis Arce. "Tres años y diez meses después de haber asumido el compromiso de acompañar la gestión del presidente, he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Ha sido un tiempo intenso en el que dediqué mi más grande esfuerzo a lograr que los bolivianos tengan un acceso más ecuánime y equilibrado a la justicia", ha indicado a través de su perfil en la red social X. En la publicación, Lima ha adjuntado la carta remitida a Arce, en la que ha subrayado que "la democracia es un privilegio que debemos preservar a toda costa y que la unidad del país de los bolivianos es un bien que debemos sustentar todos los días, con mucho esfuerzo y no con menos tenacidad". Lima dirige el Ministerio de Justicia desde noviembre de 2020, cuando Arce llegó al poder. Su renuncia llega en un momento de pugna entre Arce y el expresidente Evo Morales, que había pedido en varias ocasiones la destitución de Lima. El mandatario, que ha reducido sus apariciones públicas, aún no se ha pronunciado sobre la decisión de su ministro de dejar el cargo días después de que Morales pidiera un cambio de gabinete en un plazo de 24 horas.

Compartir nota: Guardar