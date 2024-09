El alcalde de Nueva York se declara no culpable por un caso de corrupción

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se ha declarado no culpable de cinco cargos federales por un caso de corrupción en el marco de una investigación en su contra sobre las donaciones ilegales y sobornos que recibió durante la campaña electoral. La jueza Katharine H. Parker ha leído ante un tribunal de Manhattan los cargos, entre los que se encuentran soborno, fraude electrónico, conspiración, así como dos cargos por pedir contribuciones de campaña a ciudadanos extranjeros. "A partir de aquí, mis abogados se encargarán del caso para que yo pueda ocuparme de la ciudad. Mi día a día no cambiará. Continuaré haciendo el trabajo para el que fui elegido por 8.3 millones de neoyorquinos", ha señalado ante la corte. Tras declararse no culpable, ha sido liberado a condición de no hablar con ningún testigo en el marco de la investigación. Los hechos se remontan a antes de que Adams, capitán retirado del Departamento de Policía de la ciudad, fuera elegido alcalde en 2021, si bien continuaron después de que asumiera el cargo. Los fiscales alegan que "aceptó beneficios valiosos indebidos, como viajes internacionales de lujo, incluyendo de empresarios extranjeros adinerados y al menos un funcionario del Gobierno turco que pretendía tener influencia sobre él", según ha recogido el diario 'The Washington Post'. Adams asumió el cargo en enero de 2022 y se presentó como la nueva cara del Partido Demócrata, prometiendo una estrategia dura contra el crimen y un compromiso para revitalizar la ciudad tras la pandemia de la COVID-19. Durante su mandato, se ha enfrentado a varios desafíos como la crisis migratoria o la seguridad en el metro.

