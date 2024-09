BofA prevé que estímulo de China impulsará rotación hacia acciones fuera de EE.UU.

(Bloomberg) -- Según los estrategas de Bank of America Corp., las amplias medidas de estímulo adoptadas por China podrían impulsar una amplia rotación hacia las acciones fuera de Estados Unidos, así como hacia los mercados emergentes y las materias primas.

El equipo dirigido por Michael Hartnett escribió el viernes en una nota que “las materias primas poco valoradas son las mejores opciones de rotación”, siempre que las medidas anunciadas por Pekín mantengan el nuevo piso de los rendimientos chinos a 10 años en el 2%.

El estímulo total podría alcanzar los US$560.000 millones, lo que equivaldría a más del 3% del PIB chino, según los estrategas. Al mismo tiempo, los inversionistas tienen la mayor infraponderación en materias primas desde junio de 2017, las acciones chinas están cerca de mínimos de 50 años frente a sus pares estadounidenses y las acciones inmobiliarias chinas están en niveles vistos por última vez durante la crisis financiera mundial.

Entre las medidas adoptadas esta semana, el banco central chino anunció un recorte del efectivo que los bancos deben mantener en reserva y una reducción de las tasas de interés oficiales. Los dirigentes del país también redoblaron sus esfuerzos para reactivar el crecimiento con promesas de apoyar el gasto fiscal y estabilizar el asediado sector inmobiliario.

Las acciones cotizadas en China continental y Hong Kong se dispararon. El índice CSI 300 subió un 4,5% el viernes, con lo que la ganancia semanal del 16% es la mayor desde 2008. Otros activos expuestos a la economía china se dispararon, entre ellos materias primas como el mineral de hierro, así como acciones europeas del sector minero y del lujo, que dependen en gran medida de la demanda china.

Los estrategas de Barclays Plc dirigidos por Kaanhari Singh reiteraron su preferencia por China frente a India.

“Desde la decepción del rally de reapertura de China en noviembre de 2022, ha valido la pena disipar las esperanzas del mercado de un cambio de tendencia sostenible en China”, dijeron. “Pero ahora creemos que China se toma en serio abordar sus problemas estructurales. Esto podría ser importante”.

