ERC, Bildu y BNG se alinean con México y piden al Gobierno "respetar" la decisión de vetar al Rey

ERC, Bildu y el BNG se han alineado con México en la crisis diplomática por el veto al Rey en la toma de posesión de la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y han instado al Gobierno a "respetar" la decisión adoptada por el país norteamericano. Mientras que el Gobierno ha declinado acudir a la toma de posesión de Sheinbaum, al evento por la exclusión del jefe del Estado, tanto Bildu como el BNG enviarán una representación, y ERC ha sólo ha declinado por motivos de agenda, no por discrepancias. Por la formación abertzale acudirá el diputado Jon Iñarritu, y por el BNG irá su portavoz nacional, Ana Pontón. Habrá también presencia de Podemos, con su portavoz parlamentario, Javier Sánchez Serna, y de Sumar, con Ada Colau y el diputado Gerardo Pisarello, miembro de la mesa del Congreso. A su llegada al Pleno del Congreso este jueves, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, preguntado por si desde el Ejecutivo deberían tener algún gesto con México, ha reclamado "respeto" tanto al país como a su "soberanía". "México es una república gobernada por unos dirigentes votados y electos", ha ensalzado. BNG: LA CORONA TIENE UNA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA También el diputado del BNG, Néstor Rego, se ha posicionado en esta línea al tildar de "razonable" la posición de los mexicanos. "Defienden con dignidad su propuesta", ha ensalzado y ha cargado contra la Corona española por tener una "responsabilidad histórica" en la colonización y no haber pedido "perdón" por ello y también por ser un título que no se elige "democráticamente". Por su parte, la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, al ser cuestionada por si el Ejecutivo debería tener algún gesto con México, ha defendido que el conflicto que debería "importar" en este momento es lo que está pasando en el Líbano con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

