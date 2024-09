El Papa expulsa del Sodalicio de Perú a diez de sus miembros por prácticas de "sadismo y violencia"

El Papa ha aprobado la expulsión de diez miembros del Sodalitium Christianae Vitae (Sodalicio de Vida Cristiana), fundado por el laico peruano Luis Fernando Figari en 1971 (SCV), tras una serie de denuncias por abusos físicos y espirituales, según ha informado la Nunciatura Apostólica en Perú. La decisión se tomó tras la valoración de las pruebas presentadas durante la 'Misión Especial' dirigida por el arzobispo de Malta y Secretario Adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Monseñor Charles J. Scicluna, y oficial del mismo Dicasterio, Monseñor Jordi Bertomeu Farnos, quienes realizaron una investigación entre los meses de julio y agosto de 2023 en Lima. Entre los expulsados se encuentran figuras relevantes del Sodalicio, como el ex Superior General Eduardo Antonio Regal Villa y el Arzobispo Emérito de Piura, Monseñor José Antonio Eguren Anselmi. También fueron destituidos antiguos Superiores Regionales, formadores y ex miembros incorporados, incluyendo al periodista Alejandro Bermúdez Rosell. La decisión ha sido anunciada por la Conferencia Episcopal Peruana, en un comunicado donde el Vaticano señala que "para adoptar tal decisión disciplinar se ha considerado el escándalo producido por el número y la gravedad de los abusos denunciados por las víctimas, particularmente contrarios a la vivencia equilibrada y liberadora de los consejos evangélicos en el contexto del apostolado eclesial". También se agrega que las razones por las cuales son expulsados del Sodalicio se basan en "casos de abuso físico, incluso con sadismo y violencia; abuso de conciencia, con métodos sectarios para quebrar la voluntad de los subordinados; abuso espiritual, con instrumentalización en el fuero externo de la información obtenida en el fuero interno no sacramental o dirección espiritual; abuso del cargo y de autoridad, con episodios de hackeo de las comunicaciones y acoso en el lugar de trabajo así como encubrimiento de los delitos cometidos en el seno de esta institución; abuso en la administración de los bienes eclesiásticos y abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo (difamación)".

