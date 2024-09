Chile identifica nuevas áreas de litio para desarrollo del sector privado

(Bloomberg) -- Chile identificó nuevas áreas de litio que se ofrecerán al sector privado en un intento de las autoridades por explotar más de las mayores reservas mundiales del metal para baterías, a pesar de la actual saturación del mercado mundial.

Diecisiete meses después de revelar su estrategia para el litio, el gobierno del presidente Gabriel Boric dio a conocer seis nuevos yacimientos de salmuera que proceden a consultas con las comunidades indígenas locales. A continuación, las empresas podrán licitar para obtener los contratos, aunque los grupos que ya posean permisos de exploración sobre al menos el 80% de un área pueden optar por solicitarlos directamente, según explicaron el jueves en una presentación la ministra de Minería, Aurora Williams, y el ministro de Economía, Nicolás Grau.

Las áreas se identificaron basándose en parte en las manifestaciones de interés de los posibles licitadores. Chile confía en que los inversionistas adopten una visión a largo plazo sobre la fortaleza de la demanda de vehículos eléctricos a medida que los precios se estabilizan tras una fuerte caída y los ricos yacimientos del país ofrecen bajos costos de producción.

En la actualidad, solo dos empresas producen litio en Chile —SQM SA y Albemarle Corp— a partir de un único salar. Según el modelo público-privado de Boric para el sector, el Estado tomará una participación mayoritaria en las operaciones consideradas estratégicamente importantes, mientras que permitirá a las empresas privadas mantener el control de los proyectos en zonas no estratégicas. El gobierno quiere aumentar en más del doble la producción durante la próxima década.

El primer grupo de zonas no estratégicas son las siguientes: Coipasa, Ollagüe, Ascotán, Piedra Parada, Agua Amarga y Laguna Verde. Otras zonas se anunciarán el próximo trimestre, según informó el gobierno el jueves.

