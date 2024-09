Borrell sostiene que "lo que ocurre" en Líbano "no puede desligarse de lo que ocurre en Gaza"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha sostenido este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que "lo que ocurre" en Líbano, después de que el Ejército de Israel haya centrado su foco en el frente norte donde se enfrenta al partido-milicia chií libanés Hezbolá, "no puede desligarse de lo que ocurre en Gaza". "No voy a jugar al juego de culpar a uno más que al otro, pero lo que sé son tres cosas: la escalada no resolverá nada porque la guerra no resuelve nada, lo que está sucediendo en el sur de Líbano no se puede desligar de lo que está sucediendo en Gaza (porque) una cosa influye en la otra pero, al mismo tiempo, tenemos que hacer todo lo posible para evitar que el sur del Líbano se convierta en una nueva Gaza. Y se está convirtiendo en una nueva Gaza", ha declarado. Borrell ha lamentado que "la famosa resolución" para resolver el conflicto israelí-libanés se aprobó hace más de 20 años sin que se haya implementado, pero ha instado al resto de países miembros a "pedir unánimemente la suspensión de las hostilidades a lo largo de la Línea Azul" así como la aplicación de dicha resolución. "¿Qué más podemos hacer? Al menos pongámonos de acuerdo en eso y tratemos que se aplique", ha dicho. "Ahora nos toca a todos hacer algo por el alto el fuego en la Línea Azul, para que el instinto de vida pueda prevalecer sobre el instinto de muerte, para que se superen los fatalismos terribles que hoy tenemos frente a tanto horror", ha expresado durante su intervención en la sesión extraordinaria convocada por Francia, quien ha propuesto una tregua de 21 días entre Israel y Hezbolá.

