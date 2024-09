Webb distingue un posible eslabón perdido hacia las primeras estrellas

Observaciones del universo primitivo con el telescopio espacial James Webb han descubierto una galaxia sin precedente con una extraña firma luminosa, que atribuyen a que su gas eclipsa a sus estrellas. Descubierta aproximadamente mil millones de años después del Big Bang, la galaxia GS-NDG-9422 (9422) puede ser una fase del eslabón perdido de la evolución galáctica entre las primeras estrellas del universo y las galaxias reconocibles y bien establecidas. "Mi primer pensamiento al observar el espectro de la galaxia fue: 'eso es extraño', que es exactamente lo que el telescopio Webb fue diseñado para revelar: fenómenos totalmente nuevos en el universo primitivo que nos ayudarán a entender cómo comenzó la historia cósmica", dijo en un comunicado el investigador principal Alex Cameron, de la Universidad de Oxford. Cameron se puso en contacto con su colega Harley Katz, un teórico, para hablar sobre los extraños datos. Trabajando juntos, su equipo descubrió que los modelos informáticos de nubes de gas cósmico calentadas por estrellas masivas muy calientes, hasta el punto de que el gas brillaba más que las estrellas, coincidían casi a la perfección con las observaciones de Webb. "Parece que estas estrellas deben ser mucho más calientes y masivas que lo que vemos en el universo local, lo que tiene sentido porque el universo primitivo era un entorno muy diferente", dijo Katz, de Oxford y la Universidad de Chicago. En el universo local, las estrellas masivas calientes típicas tienen una temperatura que oscila entre 40.000 y 50.000 grados Celsius. Según el equipo, la galaxia 9422 tiene estrellas con temperaturas superiores a los 80.000 grados Celsius. El equipo de investigación sospecha que la galaxia se encuentra en medio de una breve fase de intensa formación estelar dentro de una nube de gas denso que está produciendo una gran cantidad de estrellas masivas y calientes. La nube de gas está siendo golpeada por tantos fotones de luz de las estrellas que está brillando extremadamente brillante. Además de su novedad, el gas nebular que eclipsa a las estrellas es intrigante porque es algo que se predijo en los entornos de la primera generación de estrellas del universo, que los astrónomos clasifican como estrellas de Población III. "Sabemos que esta galaxia no tiene estrellas de Población III, porque los datos del Webb muestran demasiada complejidad química. Sin embargo, sus estrellas son diferentes a las que conocemos: las estrellas exóticas de esta galaxia podrían ser una guía para comprender cómo las galaxias pasaron de ser estrellas primordiales a los tipos de galaxias que ya conocemos", dijo Katz. En este punto, la galaxia 9422 es un ejemplo de esta fase del desarrollo galáctico, por lo que aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Son estas condiciones comunes en las galaxias en este período de tiempo o una ocurrencia rara? ¿Qué más pueden decirnos sobre fases aún más anteriores de la evolución de las galaxias? Cameron, Katz y sus colegas investigadores están identificando activamente más galaxias para agregar a esta población para comprender mejor lo que estaba sucediendo en el universo durante los primeros mil millones de años después del Big Bang. "Es un momento muy emocionante poder utilizar el telescopio Webb para explorar esta parte del universo que antes era inaccesible", afirmó Cameron. "Estamos apenas al comienzo de nuevos descubrimientos y nuevos conocimientos". El artículo de investigación se publica en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

