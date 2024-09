Recorte de tasas de la Fed reaviva interés en tecnologías limpias, según JPMorgan

(Bloomberg) -- La decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés ha renovado el interés de los inversionistas por la industria de las tecnologías limpias, un sector que ha pasado la mayor parte de 2024 de capa caída.

Así lo afirma Lucy Brash, directora gerente y jefa del grupo de Mercados de Capitales de Energía, Electricidad y Renovables en Norteamérica para JPMorgan Chase & Co. Brash ha ido ascendiendo en la empresa desde que comenzó su carrera como analista en 2010. Forma parte del equipo que construyó la práctica de energías renovables de JPMorgan y supervisó una serie de grandes ofertas públicas iniciales y emisiones durante el reciente apogeo del sector, que comenzó en 2020 y alcanzó su punto máximo en 2023. (Su cometido también incluye ayudar a recaudar dinero para la industria de los combustibles fósiles).

Desde entonces, la actividad de los inversionistas se ha frenado notablemente. La financiación de capital para tecnología climática se ha reducido un 50% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos de BloombergNEF. La financiación mundial se redujo a US$22.000 millones para el primer semestre de 2024, y las empresas de EE.UU. recaudaron US$6.700 millones. Esto se debe en parte a las tasas altas, la inflación y las interrupciones de la cadena de suministro, todo lo cual golpeó la confianza de los inversionistas.

Ambiente energizado

El sector de las tecnologías limpias se ha visto especialmente afectado porque las empresas suelen tener costos de capital elevados, una tecnología pionera que a menudo se percibe como arriesgada y una demanda incierta de sus productos. Pero eso puede estar cambiando.

“En mi opinión, la confianza está mejorando y puede que los inversionistas empiecen a volver pronto”, afirma Brash. “Soy bastante optimista sobre la demanda y las perspectivas fundamentales”.

En una conferencia privada para inversionistas y empresas de tecnologías limpias en Nueva York el jueves, al día siguiente de la decisión de recortar las tasas, Brash describió el ambiente como “energizado.” La conferencia Clean Tech Stars reunió a una serie de inversores, desde capital de riesgo a capital privado, así como a empresas de sectores como baterías, combustibles renovables y captura de carbono. El recorte de 50 puntos básicos ya ha impulsado las perspectivas para la industria de renovables.

Recientemente, la empresa realizó una encuesta entre unos 50 gestores de carteras y directores de mercados de capitales, preguntándoles si invertirían o no en ofertas publicas iniciales de empresas no rentables en caso de que los recortes de tasas se materializaran en septiembre, tal y como preveía el mercado. El 87% de ellos dijo que consideraría la posibilidad en ese caso, lo que es “bastante diferente” del discurso que Brash había estado escuchando este año, que se enfocaba en la rentabilidad de las empresas que querían salir a bolsa.

Este cambio de actitud tiene implicancias positivas para el sector de las tecnologías limpias, formado en gran parte por empresas emergentes de gran crecimiento que aún no han obtenido ganancias. “Estamos empezando a ver esa evolución, y eso es muy positivo”, dijo Brash.

