Julián Muñoz: "Isabel se hizo las pruebas para ser madre en la Teknon de Barcelona"

Después de años desde que el amor entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja llegara a su fin, el protagonista de esta historia revela con pelos y señales cómo logró conquistar a una de las artistas más importantes de nuestro país. Tras haber fallecido hace tan solo unas horas, Julian se atreve a desvelar a través de su entrevista póstuma en 'De Viernes' cómo comenzó su apasionada historia de amor con Isabel. "A mí la Pantoja me parecía muy senxual, le dije a un amigo que cuánto valía contratarla y me dijo que 8 millones. Yo consigo su teléfono y la llamo todos los días. La conquisté primero por teléfono" reconocía Julián durante la entrevista. "Llegó el momento que nos llamábamos 11 horas al día y te puedo asegurar que en esas llamadas se hablaba de amor, pero también de dinero" añadía. Aunque finalmente los rumores de infidelidad por parte de Julián lograron acabar con la relación de la pareja, él reconocía que en 'La Candelaria' tuvieron un encuentro de lo más especial sobre el que el ex alcalde sentencia: "Ahí sí estaba enamorada, luego fue una obsesión. Estaba como un niño de 20 años que se me fue la olla". Por su parte, Pepi Valladares también intervenía en el programa para contar cómo Isabel le confesó su amor incondicional por Julián: "Es la única vez que estoy enamorada como lo estuve de Paco" recordaba Pepi en boca de la tonadillera sentenciando: "Es la única muestra de amor que vi de Isabel hacia Julián". Sin saber cómo iba a terminar esta controvertida historia de amor, Julián reconoce en sus palabras que la paternidad con Isabel estuvo en sus planes de futuro: "Isabel se hizo las pruebas para ser madre en la Teknon de Barcelona, cuando surge el tema de que yo la engñaba se fue enfriando el tema".

