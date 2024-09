El PP exige a México "respeto" a España: "Si el Rey no está invitado, nuestro país no está invitado"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha exigido este miércoles a México "respeto" a España después de la exclusión de Felipe VI de la toma de posesión de la presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, y ha recalcado que si el Rey no está invitado, España "no está invitada". El Gobierno ya ha dicho que es "inaceptable" que no se haya invitado al Rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta mexicana el próximo 1 de octubre en Ciudad de México y por ese motivo ha decidido no participar en la ceremonia a ningún nivel, según ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Sémper ha resaltado que Felipe VI, que es el jefe del Estado, es "el representante" de España y si él no está invitado a ese acto, no lo está tampoco España. "Su majestad el Rey es el representante, lógicamente y si su majestad el Rey no está invitado, España no está invitada. Respeto a su majestad el Rey y un respeto a España", ha manifestado el dirigente del PP a los periodistas.

