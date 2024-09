El Pentágono dice que una ofensiva terrestre de Israel en Líbano no parece ser "inminente"

El Pentágono ha afirmado este miércoles que una ofensiva terrestre israelí en Líbano no parece ser "inminente" pese a las palabras del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, que ha confirmado que el Ejército se prepara para una posible incursión contra el partido-milicia chií Hezbolá. "Ciertamente no queremos que se tome ninguna medida que pueda conducir a una mayor escalada en la región. Seguimos creyendo que hay tiempo y espacio para la diplomacia. Queremos ver una resolución diplomática y una solución para evitar una guerra total", ha dicho en rueda de prensa la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh. En este sentido, ha explicado que se ha producido un aumento de los "ataques ojo por ojo", en referencia al fuego cruzado entre las partes. "Nos preocupa un error de cálculo", ha subrayado, reiterando que siguen presionando para lograr una resolución diplomática. Singh ha negado que Washington esté proporcionando ayuda militar o de Inteligencia a Israel en Líbano. "Y si tuviéramos que defender a Israel, como vimos en ese ataque a gran escala de Irán, hemos posicionado fuerzas para hacerlo, pero cuando se trata de Líbano, el Ejército estadounidense no tiene ninguna participación", ha agregado. En las últimas semanas, Líbano ha visto como miles de dispositivos de comunicación explotaban, dejando decenas de muertos y miles de heridos, en un incidente atribuido a Israel; y más tarde ha sufrido "bombardeos selectivos" contra varias ciudades del país, incluida la capital, Beirut, que también han dejado cientos de muertos. El repunte de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá --un grupo apoyado por Irán que cuenta con un importante peso militar y político en Líbano-- han hecho temer la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Próximo.

Compartir nota: Guardar