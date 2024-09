El Manchester City confirma que Rodri Hernández sufre una lesión de ligamentos de la rodilla derecha

El Manchester City confirmó este miércoles que el centrocampista español Rodri Hernández sufre "una lesión de ligamentos" en su rodilla derecha, aunque todavía están a la espera de más pruebas para conocer "el alcance total" y el posible periodo de baja. "El Manchester City FC puede confirmar que Rodri ha sufrido una lesión de ligamentos en su rodilla derecha", señaló el campeón de la Premier League sobre el futbolista, lesionado el pasado domingo durante la primera mitad del empate ante el Arsenal. El conjunto inglés indicó que el internacional "viajó a España para recibir una consulta con un especialista esta semana, tras las pruebas iniciales en Manchester" y que ahora "la evaluación continúa para determinar el alcance total de la lesión y el pronóstico esperado". "Todos en el club le deseamos una pronta recuperación", añadió. "Todavía no tenemos el diagnóstico definitivo, pero estará de baja mucho tiempo. Hay algunas opiniones de que quizá sea menos de lo que esperamos, pero desgraciadamente se ha lesionado. Ahora mismo, todavía, no te puedo decir (cuánto tiempo) porque estamos esperando las últimas llamadas de él y de los médicos para saber exactamente lo que definitivamente tiene y el tipo de cirugía a la que debe someterse", había explicado el técnico del City, Pep Guardiola, tras la victoria ante el Watford en la Carabao Cup. El catalán lamentó esta baja, aunque no duda de que aún así harán "una buena temporada". "Confío mucho en mis jugadores, tengo el deber de encontrar una solución. Rodri es insustituible y el equipo no jugará con el mejor centrocampista del mundo durante mucho tiempo. Es un golpe muy duro para nosotros", remarcó. "Mi deber es encontrar una solución, ser competitivos como lo hemos sido durante muchos años", dijo el entrenador 'citizen' sobre la ausencia de Rodri, con el que el City no ha perdido ninguno de los últimos 48 partidos de la Premier League en los que ha participado.

