Costa-Gavras aborda vida y muerte dignas en 'El último suspiro': "Debe haber sitios que ayuden a morir"

El cineasta francés de origen griego Costa-Gavras ha presentado este miércoles en el Festival de San Sebastián su nueva película, 'El último suspiro', un canto a la vida y al mismo tiempo a la muerte "digna" protagonizado por Ángela Molina. "Los estados deberían tener la valentía de crear lugares para la gente que ya no quiera vivir y necesiten ayuda para morir. Igual que ya hay condiciones para poder dar a luz sin dolor, esto debe ser igual. Tienen que ayudarnos a fallecer", ha asegurado en rueda de prensa. La película participa en la Sección Oficial. El realizador, de 91 años, ha reconocido que a su edad ya le "preocupa" todo lo relacionado con la muerte, por lo que al principio del proyecto le "impresionó" el tema a tratar. "Si queremos ayudar a alguien a morir, hay que hacerlo inmediatamente, sin tener que esperar una o dos semanas", ha recalcado. Costa-Gavras, y parte del elenco, entre las que se encuentra Ángela Molina, han reiterado en rueda de prensa que hay que "vivir" y hacerlo en las mejores condiciones. "Lo esencial es vivir hasta el final, siempre que sea posible, e irnos con dignidad, tanto con nosotros mismos, como para los que quedan aquí. No hay que dejar un rastro de miedo tras nosotros", ha apelado el realizador. "La muerte es una palabra que nos da muchísimo miedo, desde que somos niños, pero creo que tenemos que prepararnos con convicción y quizá con una sonrisa porque es inevitable", ha señalado. Por otro lado, Costa-Gavras ha comentado que ha sido una "maravilla" trabajar con Ángela Molina, Marilyne Canto y Charlotte Rampling, y les ha agradecido que hayan confiado en sus personajes y en el proyecto. "Para mi, Ángela ha sido un descubrimiento porque ella me iba proponiendo muchas cosas interesantes y yo iba eligiendo", ha indicado. Por su parte, Charlotte Rampling ha señalado que 'El último suspiro' es "enormemente" importante porque aborda un "tabú" sobre el que nadie quiere hablar. "Esta película abre un capítulo para poder tratar esta situación y avanzar", ha afirmado. La película aborda el diálogo filosófico entre el doctor Augustin Masset y el célebre escritor Fabrice Toussaint, quienes debaten sobre la vida y la muerte.

