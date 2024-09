Guterres pregunta a Israel "cuál es la alternativa" a un Estado palestino

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha incidido una vez más en la necesidad de impulsar un proceso que culmine con la creación del Estado palestino como solución al conflicto en Oriente Próximo, y ha cuestionado a "quienes socavan este objetivo", en alusión a Israel, "cuál es la alternativa". "La comunidad internacional debe movilizarse para promover un alto el fuego inmediato, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y el inicio de un proceso irreversible que nos encamina hacia la solución biestatal. Pregunto a quienes siguen socavando este objetivo con más asentamientos, más apropiaciones de tierra y más incitación, ¿Cuál es la alternativa?", ha señalado. Guterres ha destacado una vez más "nada puede justificar los actos de terror" cometidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre contra Israel --cuando unas 1.200 personas murieron y otras 240 fueron secuestradas-- en un suceso que provocó la respuesta israelí en Gaza --que deja ya más de 41.400 muertos-- y que desembocó en la actual guerra regional. "Tampoco hay nada que pueda justificar el castigo colectivo al pueblo palestino. La envergadura y la rapidez de la destrucción y los asesinatos en Gaza nada tienen que ver con lo que he visto en los años que llevo como secretario general", ha denunciado un Guterres que ha subrayado que incluso personal de la ONU ha fallecido por los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza. En este punto, el máximo representante de Naciones Unidas ha rendido homenaje a los empleados de la organización que siguen prestando ayuda en Gaza, así como personal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), que se vio salpicada por la supuesta participación de algunos de sus miembros en los citados ataques del 7 de octubre. El secretario general de la ONU se ha manifestado en estos términos en su discurso ante la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas, que arranca este mismo martes, y donde ha cargado especialmente contra aquellos actores internacionales que "consideran que pueden salirse con la suya sin consecuencias". "Esta impunidad está en todas partes", ha lamentado un Guterres que, entre otros ejemplos, se ha referido a la situación en la Franja de Gaza, "una pesadilla incesante que amenaza con extenderse a toda la región", más aún con los últimos ataques del Ejército de Israel contra Líbano en busca de posiciones del partido-milicia chií Hezbolá. "Todos deberíamos alarmarnos por la escalada de tensiones. Líbano está al borde del abismo. El pueblo de Líbano, de Israel y el pueblo de todo el mundo, no pueden permitir que Líbano se convierta en otra Gaza", ha destacado. Israel ha llevado a cabo varios ataques contra Líbano en la última semana que dejan más de 600 muertos y miles de heridos. Los ataques del 7 de octubre, denominados 'Inundación de Al Aqsa' por Hamás y sus aliados, llevaron además a la apertura del frente en la frontera entre Israel y Líbano, con combates constantes desde hace más de once meses. Además, los hutíes y milicias proiraníes de Irak han lanzado misiles y drones contra Israel --que ha ejecutado bombardeos contra territorio de Líbano, Siria y Yemen-- en respuesta a su ofensiva contra Gaza. "INCAPACIDAD CRÓNICA DE ENCONTRAR SOLUCIONES" Guterres ha mencionado otros varios conflictos internacionales encallados desde hace tiempo pero que siguen dejando miles de víctimas civiles. En concreto, ha mencionado la guerra en Ucrania, donde "no hay indicios de que vaya a detenerse" y en la que la población "se lleva la peor parte". "Sigue aumentando el número de muertos y de vidas destrozadas, y de comunidades arrasadas. Ha llegado la hora de lograr una paz justa, fundamentada en la Carta de Naciones Unidas, en el Derecho Internacional y en las resoluciones de las Naciones Unidas", ha añadido el secretario general de la ONU. En esta misma línea, ha mencionado también la situación en Sudán, donde "la lucha brutal por el poder ha desatado la violencia", y que, con el caos originado, ha facilitado "las violaciones y agresiones sexuales". "Está en puertas de una catástrofe humanitaria a medida que se propaga la hambruna", ha alertado. Así las cosas, Guterres ha tomado estos dos ejemplos para sumarlos a las situaciones que se viven en Haití, Yemen, República Democrática del Congo, Myanmar y "otros muchos lugares" para denunciar los "grados espantosos de violencia y sufrimiento humano" que existen en el mundo y la "incapacidad crónica" de la comunidad internacional para encontrar soluciones. "Mientras tanto, nuestras misiones de mantenimiento de la paz a menudo operan en zonas donde no hay paz que mantener. La inestabilidad en muchos lugares del mundo es consecuencia de la inestabilidad en las relaciones de poder y las divisiones geopolíticas", ha descrito un Gueterres que ha reprochado que, "a pesar de sus peligros", incluso "la Guerra Fría tenía reglas". "Pareciera que ya no tenemos nada de eso. Tampoco vivimos en un mundo unipolar, estamos avanzando hacia un mundo multipolar", ha detallado el secretario general de la ONU, que ha asegurado que mientras se completa este proceso, el mundo se encuentra "en un purgatorio de la polaridad" en el que cada vez más países "hacen lo que les place sin rendir cuentas". DESIGUALDAD, FEMINISMO Y ECOLOGISMO Por último, Guterres se ha referido a los principales desafíos --más allá de los conflictos armados y políticos-- que sacuden al mundo, incidiendo en la desigualdad. "De los 75 países más pobres del mundo, una tercera parte se encuentra en la actualidad en una situación peor que la que tenía hace cinco años", ha lamentado. Así, la concentración de la riqueza en cada vez un menor porcentaje de la población mundial, sumado a "las enormes ventajas fiscales entre las empreas y los ultra ricos", así como la falta de inversiones en salud, educación y protección social, no hacen más que acrecentar las desigualdades. Por otro lado, la "discriminación y los abusos generalizados por motivos de género", también fomentan la desigualdad en las sociedades. Guterres ha denunciado el repunte diario de casos de "feminicidio, violencia de género y violaciones colectivas tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra". "A pesar de los años de bellos discursos, la desigualdad de género es más que evidente (...) y sigue siendo totalmente evidente hoy mismo en este mismo salón, donde menos del diez por ciento de las personas que van a intervenir en la Asamblea General de esta semana son mujeres", ha denunciado Guterres ante la sala. Finalmente, Guterres ha denunciado que la situación climática ha llegado a un punto de "colapso", a la par que ha incidido en que el aumento de las temperaturas, los incendios descontrolados, las sequías y las inundaciones son desastres naturales "potenciados cada vez más" por la acción del hombre. "Aún con todo, a medida que empeora el problema, se mejoran las soluciones. Se están desplomando los precios de las energía renovables, se está acelerando su implementación y la energía limpia, asequible y accesible está transformando vidas", ha remachado Guterres, apuntando al optimismo.

Compartir nota: Guardar