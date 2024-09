Egipto confirma el envío de "ayuda militar" a Somalia en pleno repunte de las tensiones con Etiopía

Las autoridades de Egipto han confirmado el envío de "ayuda militar" a Somalia para "apoyar al Ejército del país africano a "desarrollar sus capacidades", en medio del repunte de las tensiones con Etiopía, que se ha mostrado muy crítico con este apoyo y ha amenazado con adoptar medidas, incluida la vía militar. El portavoz del Ministerio de Exteriores egipcio, Tamim Jalaf, ha indicado que El Cairo ha enviado "un cargamento de ayuda militar" a Mogadiscio y ha argumentado que la medida tiene lugar "en el marco del apoyo de Egipto a los esfuerzos de la hermana Somalia para lograr la seguridad y la estabilidad y para combatir el terrorismo y preservar su soberanía, unidad e integridad territorial". "Esta ayuda se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones de Egipto en virtud del protocolo de cooperación militar firmado recientemente con Somalia", ha manifestado. El acuerdo fue firmado el 14 de agosto por los presidentes de Egipto y Somalia, Abdelfatá al Sisi y Hasán Sheij Mohamud, respectivamente. Por último, Jalaf ha hecho hincapié en la voluntad de Egipto de "mantener su papel fundamental en apoyo a los esfuerzos de Somalia para poseer las capacidades y capacidades nacionales necesarias para lograr las aspiraciones del hermano pueblo somalí de seguridad, estabilidad y desarrollo", según un comunicado publicado por el Servicio de Información de Estatal egipcio (SIS). El Ministerio de Exteriores etíope alertó a finales de agosto de que "no puede permanecer de brazos cruzados" ante las "medidas para desestabilizar la región", en pleno trabajo de la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS) hacia una serie de acuerdos bilaterales con Mogadiscio para el despliegue de tropas, que incluye el envío de militares por parte de Egipto. El reciente pacto de defensa firmado entre Mogadiscio y El Cairo contempla el despliegue de 5.000 militares egipcios una vez que se complete la transición con el fin del repliegue de la ATMIS y en el marco de la formación de una nueva misión de la Unión Africana, conocida como AUSSOM y que pretende iniciar operaciones en enero de 2025. "Etiopía está preocupada por el hecho de que la transición desde la ATMIS a una nueva misión de apoyo a la paz está marcada con peligros para la región", dijo Adís Abeba, antes de resaltar que "la región está entrando en aguas no exploradas" y recalcar que "Etiopía vigila de cerca los acontecimientos en la región que puedan amenazar su seguridad nacional". En respuesta, el ministro de Defensa somalí, Abdikadir Mohamed Nur, rechazó las acusaciones de Adís Abeba. "Etiopía no debe llorar, ya que todo el mundo recoge los frutos de sus acciones", sostuvo, antes de recalcar que "Etiopía debe ser consciente de que la crisis en la región fue precipitada por sus intentos de invadir territorio somalí", en referencia al memorando de entendimiento firmado en enero entre el Gobierno etíope y la región semiautónoma de Somalilandia. Esta situación ha incrementado las diferencias entre Etiopía y Somalia por el citado memorando de entendimiento firmado con Somalilandia para obtener acceso al mar Rojo a cambio de su reconocimiento formal, mientras que Adís Abeba está además sumido en una grave disputa diplomática con Egipto por la construcción de la Gran Presa del Renacimiento en el Nilo Azul.

