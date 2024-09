Díaz se sentará a dialogar sobre la reducción de jornada con el PP, tras abrirse Feijóo al diálogo

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que se sentará a dialogar sobre la reducción de la jornada laboral con el Partido Popular (PP), después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostrara abierto a abordar esta medidas siempre y cuando no redujera la productividad. "Bienvenido el diálogo, el diálogo político, el diálogo social, el diálogo institucional. La política es esto, no me voy a cansar de decirlo", ha subrayado la titular de Trabajo, que ha indicado que dialogará con "todas y cada una" de las formaciones políticas para llevar la jornada de las 40 horas semanales a las 37,5 horas para 2025 sin reducción de salario. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes que España tiene un "problema de productividad" que el Gobierno debe afrontar y se ha abierto a estudiar con los agentes sociales la semana laboral de cuatro días en "algunos sectores" a través de jornadas de "9 horas o 9,5 horas". En una entrevista en la Mirada Crítica de Telecinco recogida por Europa Press, Feijóo anunció que se sentará con sindicatos y patronal para intercambiar opiniones sobre la Ley de Conciliación que el PP quiere registrar cuanto antes en el Parlamento y, en el marco de esas reuniones, ha apuntado la posibilidad de hablar también de asuntos como la reducción de la jornada laboral. EL PP SE ABSTUVO EN EL CONGRESO, NO VOTÓ EN CONTRA Preguntada por la cuestión en la inauguración de la Comisión Ejecutiva de Cepes, Díaz ha recordado que el PP ya se abstuvo en el debate que hubo en el Congreso de los Diputados sobre la reducción de jornada hace unos meses porque la reducción de jornada es una medida "positiva". "¿Quién se va a colocar en contra de una medida que es positiva para el país?", ha indicado Díaz, que ha defendido el recorte como una medida para mejorar la productividad de las empresas, la vida de las personas, luchar contra el cambio climático y que favorecerá especialmente a las mujeres, que son los colectivos más vulnerables. Por ello, ha pedido al PP, Esquerra, Bildu, el PNV y "todas las formaciones políticas" votar a favor de una reforma que es positiva para la vida de los trabajadores, así como lo fue la reforma laboral. "Allí a donde voy la pregunta que se me formula es ¿cuándo vamos a reducir la jornada?", ha recalcado la titular de trabajo, quién considera la reducción como una medida que "está en la calle". LA MESA DE ESTA TARDE SERVIRÁ PARA PROFUNDIZAR EN PLAN PYME 375 De igual manera, la ministra de Trabajo ha indicado que la mesa de diálogo social convocada para esta tarde será "muy importante" porque servirá para que el Gobierno y los agentes sociales profundicen en el plan de acompañamiento para pequeñas y medias empresas (pymes) que el Ministerio de Trabajo presentó en la última reunión. Este plan busca acompañar a las pequeñas y medianas empresas para ayudarles a reducir la jornada laboral, con la inclusión de bonificaciones para los nuevos empleos indefinidos que se generen como consecuencia de la aplicación de esta medida, entre otras medidas. El objetivo de este plan es conseguir que la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales llegue a todas las pymes, que es donde se concentra la mayor parte del empleo en España y que suponen el 90% del tejido empresarial. Por tanto, la ministra ha defendido reducir "esa media hora diaria" de trabajo para ganar tiempo para "vivir mejor".

