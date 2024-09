Yolanda Díaz llama a desbloquear "de una vez" la ILP para la regularización de personas extranjeras

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado este lunes a desbloquear "de una vez" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de forma extraordinaria de 500.000 personas extranjeras. "La Mesa del Congreso ha prorrogado 10 veces la regularización de más de medio millón de personas trabajadoras sin derechos. Una propuesta que salió del Congreso con mayoría absoluta y 700.000 firmas de apoyo. Esta semana tenemos la oportunidad de desbloquearla de una vez", ha asegurado Díaz en un mensaje en la red social X. La ILP, respaldada por 700.000 firmas, llegó al Congreso la pasada legislatura y fue calificada por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre de 2021. En abril de este año fue tomada en consideración por el Pleno, con el respaldo del 90% de la cámara, incluyendo PP y PSOE, y el 13 de junio superó otro debate de totalidad rechazándose un texto alternativo de Vox. En las últimas semanas, a raíz del debate en materia de inmigración, el socio minoritario del Ejecutivo y Podemos han exigido a los socialistas "aprobar de una vez por todas" la ILP. Aunque no son los únicos, en junio, ERC también presentó un escrito en la Cámara Baja pidiendo que no hubiese más prórrogas del plazo de enmiendas asegurando que no se puede "consentir" que esta iniciativa popular "caiga en el cajón del olvido de la tramitación parlamentaria".

