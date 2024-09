(Previa) Sevilla y Valencia quieren alivio ante Valladolid y Osasuna

El Sevilla FC y el Valencia CF intentarán aprovechar este martes su condición de locales para ir poniendo freno a su mal arranque en LaLiga EA Sports 2024-2025 con victorias importantes ante el Real Valladolid y el CA Osasuna, en partidos correspondientes a la séptima jornada del torneo doméstico. En el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (19.00 horas), el Sevilla volverá someterse a un plebiscito deportivo e institucional cuando reciba al Valladolid en busca de sumar tres puntos claves para alejarse de la zona baja de la clasificación y que aplaquen las críticas tras otro revés. El conjunto sevillista había respirado un poco aliviado tras estrenar su casillero de victorias al batir por 1-0 en casa al Getafe, pero seis días después cayó de nuevo sin dejar su mejor imagen en Mendizorrotza (2-1) y las alarmas sobre el nuevo proyecto siguen encendidas. El técnico Xavi García-Pimienta trató de transmitir tranquilidad en la previa, aunque un nuevo revés arrojaría más incertidumbre y enfado en la grada, con el añadido de que la siguiente parada, antes del parón tras el que llegará el derbi ante el Betis, es San Mamés. La principal misión del entrenador catalán es la de lograr que su defensa no dé las concesiones que está facilitando hasta el momento porque arriba le está costando y sólo en el estreno en Gran Canaria fue capaz de anotar más de un gol. En este sentido, no descartó totalmente al delantero Isaac Romero, al igual que al veterano Jesús Navas, mientras que recupera a Juanlu, sancionado en Vitoria. Enfrente, un equipo como el recién ascendido Valladolid, que está empatado a cinco puntos con el equipo andaluz y que no tiene precisamente su mayor fortaleza en su parcela ofensiva como evidenció una vez más el pasado sábado en el empate sin goles en el José Zorrilla ante la Real Sociedad. Este fue el cuarto partido de los siete disputados por el conjunto blanquivioleta en el que no vio puerta. Tan sólo dos goles, uno en la victoria de la primera jornada ante el Espanyol y otro en la derrota en Balaídos ante el Celta, y ambos de Raúl Moro, son un déficit de un equipo que ha sufrido ante ataques potentes como los de FC Barcelona y Real Madrid y que no quiere 'resucitar' al sevillista. Paulo Pezzolano pierde a Cenk Okzakar en defensa y vuelve a tener al mediocentro Mario Martín tras cumplir su sanción. EL VALENCIA QUIERE LA SEGUNDA SEGUIDA Por su parte, en el Estadio de Mestalla (19.00), el Valencia acudirá animado a su segundo partido consecutivo ante su afición, situación que espera aprovechar para sumar ante Osasuna su segundo triunfo seguido y mejorar su situación clasificatoria. El equipo 'che' logró detener la 'herida' abierta en este mal inicio de campaña y, con algo de fortuna, se impuso el pasado sábado por 2-0 al Girona para lograr su primer triunfo de la temporada, aunque, con cuatro puntos, no le sirvió para salir de un descenso que quiere abandonar antes del segundo parón. Para ello, los de Rubén Baraja esperan contar con el apoyo de la grada para rendir a su mejor nivel, sobre todo en defensa, después de conseguir por fin dejar su portería a cero, lo que intentará repetir ante un rival que no está tan fino cuando juega lejos de El Sadar. Y es que Osasuna llega con mucha menos urgencias a la capital del Turia, ya que comienzo de temporada doméstica ha sido bastante positivo y ya suma 10 puntos, lo que le ha instalado en la parte alta de la clasificación de LaLiga EA Sports. Este buen arranque ha estado ayudado en parte por un calendario que le ha permitido cuatro de sus seis partidos en casa, donde ha sumado precisamente todos sus puntos porque en sus dos salidas ante Girona y Rayo Vallecano ha perdido de forma clara en ambas por 4-0 y 3-1, respectivamente, lo que le obliga a mejorar ostensiblemente. Rubén Baraja seguirá con bajas importantes como las de Hugo Duro, Rafa Mir y José Luis Gayà y podría meter rotaciones para mantener la frescura del equipo con André Almeida, Dimitri Foulquier o Hugo Guillamón. Vicente Moreno, por su parte, también ha dejado caer posibles cambios en su once respecto a la victoria ante la UD Las Palmas con nombres como José Arnáiz, Rubén Peña o Pablo Ibáñez entre las posibilidades. --PROGRAMA DE LA JORNADA 7 DE LALIGA EA SPORTS. -Martes 24. Sevilla - Valladolid. Pulido Santana (C.Las Palmas) 19.00. Valencia - Osasuna. Ortiz Arias (C.Madrileño) 19.00. Real Madrid - Alavés. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 21.00. -Miércoles 25. Girona - Rayo Vallecano. Martínez Munuera (C.Valenciano) 19.00. FC Barcelona - Getafe. González Fuertes (C.Asturiano) 21.00. -Jueves 26. Espanyol - Villarreal. Quintero González (C.Andaluz) 19.00. Las Palmas - Betis. Sánchez Martínez (C.Murciano) 19.00. Celta - Atlético de Madrid. García Verdura (C.Catalán) 21.00. -Ya jugados. Mallorca - Real Sociedad 1-0. Leganés - Athletic Club 0-2.

