Planas pide a Bruselas que retire su propuesta para reducir las cuotas de anchoa en el golfo de Cádiz

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido este lunes a la Comisión Europea que retire su propuesta para reducir las cuotas de anchoa en aguas atlánticas ibéricas para 2024 y 2025, una medida que puede afectar a la pesca en el golfo de Cádiz y que el Gobierno considera "drástica e injustificada" en un momento político "de transición" en Bruselas. "Nos oponemos de forma clara por varias razones", ha explicado Planas en declaraciones a los medios en Bruselas, donde ha criticado que se plantea "una modificación sobre decisiones adoptadas el año pasado de forma provisional en materia de TAC y cuotas, en este caso, para la anchoa del golfo de Cádiz". "Esperando una revisión para final de este mes de la evaluación científica, no tiene sentido la propuesta de la Comisión, que subdivide zonalmente la anchoa de forma lesiva para nuestros intereses", ha incidido. A petición de la delegación española, los ministros de Pesca de la UE debatirán en su reunión de este lunes este planteamiento del Ejecutivo comunitario para actualizar las posibilidades de pesca para 2024 y 2025 para determinadas poblaciones de peces, con el fin de tener en cuenta los últimos dictámenes científicos poniendo el foco en el elemento central de la propuesta: el límite de capturas de anchoa en aguas ibéricas atlánticas. En concreto, la Comisión propone establecer una condición especial en virtud de la cual las capturas en la parte de la zona del TAC situada al sur de la línea que discurre en aguas atlánticas del suroeste de la Península Ibérica "no podrán superar las 969 toneladas", en base al dictamen del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM o ICES, por sus siglas en ingles) para la población que habita en esa zona. Además, se propone que ese TAC y esa condición especial se apliquen con carácter retroactivo a partir del 1 de julio de 2024 Planas ha lamentado que la Comisión "se olvida de que no sólo tiene que contemplar el stock biológico, sino también las consecuencias socioeconómicas" y espera que, a futuro, Bruselas acompañe sus propuestas de sendos informes de impacto. El ministro considera, además, que el Ejecutivo comunitario ha incurrido en "un error jurídico" con la prohibición de los 'swaps', es decir, de los intercambios pesqueros entre países miembro, una restricción que le parece "claramente ilegal". "¿Cómo se puede tomar una decisión que amarra 75 buques en una Comisión de transición?", ha apostillado Planas, quien ha criticado el momento político en el que llega una propuesta que pedirá que se revise o se retire. "Así de clara y determinante será la posición de España, porque es la lógica en defensa de los intereses del sector pesquero", ha incidido.

