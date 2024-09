Mexicano David Camarena y español Ralphie Choo lucen en 'Drip is in the Details' de NFL

Redacción Deportes, 23 sep (EFE).- El director mexicano-estadounidense David Camarena y el cantante español Ralphie Choo dieron brillo este lunes a 'Drip is in the Details' (El estilo está en los detalles), campaña de la NFL Shop 2024 que forma parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana que se conmemora del 15 de septiembre al 15 de octubre en Estados Unidos.

"Filmar NFL Shop 2024 fue una experiencia increíble. Como mexicano-estadounidense, siempre incorporo un fuerte sentido de comunidad y familia en mi trabajo. Capturar ese espíritu de interacciones simples, pero significativas que se sienten culturalmente específicas, pero que son universales", dijo a Efe David Camarena, director del estudio creativo Even/Odd.

'Drip is in the Details' es una serie de siete anuncios, todos dirigidos por Camarena, que promocionan prendas de diversos estilos con los motivos de los 32 equipos que conforman la NFL; la campaña busca resaltar el estilo y la energía de cada aficionado sin olvidar sus raíces.

"Todos en Even/Odd, 72andSunny y la NFL, hicimos y creamos un ambiente divertido. Soy un fanático incondicional del fútbol americano y de los Raiders, por lo que trabajar con la NFL fue una bendición. La indumentaria y los diseños de este año son geniales", subrayó Camarena.

El primer anuncio de esta campaña, que lleva por título 'Drip Across America' (A través del estilo en América), incluirá música del madrileño Ralphie Choo, galardonado en los pasados 'Music Moves Europe 2024' por la diversidad y creatividad en su álbum 'Supernova'.

También contará con la participación de las 'influencers' latinas Lala Romero y Magaly Rodríguez.

La NFL celebra el Mes de la Herencia Hispana con varios eventos. Además de 'Drip is in the Details', el 15 de septiembre pasado lanzó otra serie de piezas de vídeo tituladas 'Por la Cultura' en la que jugadores y entrenadores de origen latino exaltan y comparten sus raíces latinas.

El fin de semana pasado, durante los partidos de la semana 3 de la temporada la NFL, presentó la canción 'Nivel #0B', producida por el artista dominicano Armando Sánchez, mejor conocido como RMAND, que está inspirada en Braxton Berrios, receptor de los Miami Dolphins, quien tiene ascendencia puertorriqueña.EFE

