María Castro nos desvela cómo está siendo su experiencia como donante de leche materna

El pasado mes de abril, María Castro le daba la bienvenida a su tercera hija y lo hacía con una sonrisa en su rostro. Con la naturalidad que siempre le ha caracterizado y mostrando su día a día en redes sociales, la actriz ha hablado para los medios sobre cómo lleva la conciliación familiar. "El momento de separarme de ella, como para todas las mamás y papás, es muy duro, meterla a una escuela infantil me daba como cosiña tan pequeñas" nos comentaba, por eso decidió llevársela consigo a los rodajes: "Yo tenía que empezar a trabajar ya, porque el personaje tiene que seguirse contando. Lo ideal, pues mira, estar con tu niño y ya está, pero si tienes que seguir trabajando o quieres seguir trabajando, lo ideal es no separarte". Además, le preguntábamos cómo está siendo su experiencia como donante de leche materna y nos confesaba que "estoy súper contenta" porque "lo que aportaré es un botecito al día, llevo ya cinco botes, me los recogen cada semana". Y es que está súper feliz por la visibilidad que ha dado a través de redes sociales: "El vídeo que yo puse contando lo que fue lo que me pidieron desde el banco regional se ha visto un millón de veces y la chica me ha escrito por privado que no dejaba de sonar el teléfono, entonces me ha hecho muchísima ilusión porque". Todavía existe mucho desconocimiento de este mundo, incluso María "no sabía que era tan importante para algunos y tan valiosa para otros, entonces a la gente que esté así con dudas que me diga, que se anime porque te lo recogen en casa, todo el material que necesitas y es una forma de ayudar un poquito cada una". Como mamá de tres niñas, la actriz nos desvelaba que "el cambio más grande fue de cero a uno, ahí me quedé sin tiempo para mí y ahora sigo sin tiempo. solo que llego a todo un poquito más tarde, pero es un poquito la vida que tenía antes". Y es que su última hija, a la que llaman 'Santa Emma', "de noche ni llora, es una niña muy tranquila, no sé si como que nació velada, metida en la bolsa, ella venía como para traer paz o algo, pero es una niña muy tranquila, la verdad".

Compartir nota: Guardar Nuevo