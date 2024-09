Goolsbee de la Fed de Chicago prevé “muchos más” recortes de tasas el próximo año

(Bloomberg) -- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que es necesario bajar las tasas de interés “significativamente” para proteger el mercado laboral de EE.UU. y apoyar la economía.

“Como confiamos cada vez más en que estamos en el camino de vuelta al 2%, es apropiado enfocarnos en el otro lado del mandato de la Fed: los riesgos para el empleo”, dijo Goolsbee en un evento en Chicago el lunes. “Eso probablemente signifique muchos más recortes de tasas durante el próximo año”.

Goolsbee advirtió que cuando los mercados laborales se deterioran, lo hacen más rápidamente de lo que los banqueros centrales pueden aliviar mediante recortes de tasas.

“No es realista esperar a que aparezcan los problemas”, dijo. “Si queremos un aterrizaje suave, no podemos ir por detrás de la curva”.

Goolsbee dijo que apoyaba la decisión de la Fed la semana pasada de bajar las tasas en medio punto porcentual, un mensaje que el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, y el de Atlanta, Raphael Bostic, repitieron por separado el lunes.

Goolsbee no vota de forma habitual en el Comité Federal de Mercado Abierto este año pero participa en las deliberaciones sobre política monetaria.

“El momento concreto del recorte inicial es menos importante que la visión a más largo plazo de que las condiciones son buenas en ambos lados del mandato”, dijo Goolsbee, refiriéndose a la inflación y el empleo. “Las tasas tienen que bajar significativamente en el futuro si queremos que las condiciones sigan así”.

Tasa neutral

Goolsbee señaló que las tasas de interés están “cientos” de puntos básicos por encima del nivel neutral, el cual ni estimula ni frena la actividad económica.

“En los próximos 12 meses, nos queda un largo camino por recorrer para situar las tasas de interés en un nivel neutral que nos permita mantener las condiciones actuales”, afirmó Goolsbee durante el debate moderado.

“Cuando la inflación se sitúa en el objetivo y el desempleo está donde queremos, ¿queremos ser los más restrictivos de las últimas décadas?”, dijo. “Si eres restrictivo durante demasiado tiempo, no vas a estar en ese punto de equilibrio del doble mandato por mucho más tiempo”.

Las proyecciones de tasas publicadas junto con la decisión de la Fed, sin embargo, muestran una amplia gama de puntos de vista sobre dónde deben estar las tasas a finales de 2025.

A diferencia de Kashkari, quien dijo que preveía recortes menores, de un cuarto de punto, para las dos reuniones restantes del banco central este año, Goolsbee no especificó si espera movimientos de un cuarto de punto o de medio punto en los próximos meses. Bostic hizo hincapié en que el banco central no está necesariamente comprometido con recortes grandes a futuro.

Mercado laboral

El jefe de la Reserva Federal de Chicago ha expresado su preocupación por la trayectoria del mercado laboral en los últimos meses. Dijo que que no está claro si se dirige a un nivel más normal —después de sobrecalentarse en la recuperación post-pandémica— o se debilitará más allá.

Los despidos masivos históricamente han creado un proceso de retroalimentación negativa en el que las pérdidas de empleo provocan un retroceso en el gasto que luego impulsa a otras empresas a despedir trabajadores en respuesta a la menor demanda.

La tasa de desempleo, que alcanzó un mínimo histórico del 3,4% el año pasado, ha subido al 4,2%. Goolsbee dijo el lunes que ese es un nivel que la mayoría consideraría acorde con el pleno empleo.

“Básicamente, nos encantaría congelar ambos lados del doble mandato de la Fed aquí mismo”, dijo Goolsbee.

