Enrique Urbizu muestra la "soledad tras el uniforme" en el thriller 'Cuando nadie nos ve'

El director Enrique Urbizu muestra la "soledad tras el uniforme" de los personajes que protagonizan el thriller 'Cuando nadie nos ve', serie de ocho capítulos original de Max en España, que tiene previsto su estreno en la plataforma en primavera de 2025. Producida por Zeta Studios para Warner Bros. Discovery y basada en la novela homónima de Sergio Sarria, la serie ha sido presentada este lunes en el marco del Festival de San Sebastián. Durante el acto se han proyectado las primeras imágenes de esta nueva producción, tras lo que han intervenido Alberto Carullo, VP MAX Local Original Production Iberia and Italy, el propio Urbizu, las actrices protagonistas de la serie Maribel Verdú y Mariela Garriga y el actor Austin Amelio. La trama de la serie se desarrolla durante la Semana Santa de 2024 en Morón de la Frontera, un pueblo del interior de Andalucía, situado junto a la base área del ejército estadounidense. Lucía Gutiérrez (Maribel Verdú) es una sargento de la Guardia Civil que investiga el insólito suicidio de un vecino y unos extraños sucesos acaecidos en la primera procesión de Semana Santa. Magaly Castillo (Mariela Garriga) es una agente especial del ejército de Estados Unidos enviada a la base de Morón de la Frontera para averiguar el paradero de un soldado americano desaparecido que parece estar relacionado con los negocios ocultos del Coronel Seamus Hoopen (Ben Temple), máximo responsable de la base área. El solitario policía militar, sargento Andrew Taylor (Austin Amelio), acompaña a Magaly en sus pesquisas. Enseguida descubren que ambas investigaciones están conectadas, que el caso es más complejo de lo que inicialmente habían supuesto y que involucra tanto a vecinos de Morón como a militares americanos de la cercana base. Dani Rovira, Abril Montilla, Lucía Jiménez, Numa Paredes, María Alfonsa Rosso, Eloy Azorín, Virginia de Morata, Carlos Beluga, Lorca Prada y Ana María Vivancos completan el reparto de la serie, entre otros. Urbizu ha explicado que cuando le ofrecieron el material le resultó "atractiva" la mezcla de la Semana Santa, "que tiene sus peculiaridades", y la "convivencia con la base militar" de un pueblo como Morón de la Frontera, que ha sido "un protagonista más" de la serie. El realizador ha destacado que 'Cuando nadie nos ve' es "un thriller a pleno sol, luminoso por vocación pero que avanza hacia la oscuridad". Además, ha subrayado que aborda la historia de "gente normal, que tiene familia, que a pesar de sus cargos no son superhéroes". "Detrás del rigor, la profesionalidad y el uniforme, la serie permite acompañanar a los personajes en los momentos de soledad. Hay cicatrices detrás de los galones y todos nos tenemos que enfrentar a nuestros propios fantasmas", ha aseverado. ENCUENTRO TRAS 20 AÑOS Asimismo, ha resaltado el "acierto" del casting, que encabeza una Maribel Verdú con la que el director vasco quería trabajar "desde hace más de 20 años", pero no había sido posible hasta la fecha. La actriz también se ha felicitado por que se haya podido producir este encuentro. Verdú ha definido a Urbizu como "el director de actores por excelencia" y ha incidido en que trabajar con él ha sido "un sueño hecho realidad". "Te pide imposibles y va y te salen. Con él, todo lo difícil te lo hace fácil", ha asegurado. Respecto a su papel, la actriz ha apuntado que "nunca" se había enfrentado a "un personaje así", del que ha "disfrutado mucho", así como del pueblo de Morón de la Frontera que ha sido "el cuarto protagonista de la serie" y del que se siente "hija predilecta sin serlo". Mariela Garriga, por su lado, ha señalado que en su caso el reto ha sido "tratar de buscar el balance entre lo que es el mundo americano y el español" y ha explicado que ha intentado de hacer de la investigadora a la que interpreta "una persona real, porque hay muchos estereotipos". Finalmente, Austin Amelio ha subrayado que "ha sido como un sueño" trabajar con un director como Enrique Urbizu porque "te da las riendas pero sabe donde están los límites, te da libertad para encontrar el personaje y no todos los directores lo hacen porque a la mayoría le gusta controlar todo".

Compartir nota: Guardar Nuevo