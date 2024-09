Yulen Pereira se alegra de la futura maternidad de Anabel Pantoja

Aunque últimamente no ha querido hacer declaraciones sobre Anabel Pantoja porque quiere empezar a hacer su camino profesional sin estar ligado a la relación sentimental que tuvo un día con ella... Yulen Pereira nos ha vuelto a hablar de la influencer y ha sido por una buena causa. El deportista se alegra enormemente de que Anabel vaya a ser madre y no dudaba en enviarle un mensaje: "Lo único que le puedo decir es que le deseo lo mejor" porque "siempre ha sido su sueño, ¿no? Siempre lo ha querido tener, así que, bueno, le deseo lo mejor". Tras estas palabras, Yulen nos confesaba que "ella quería tenerlo, pero yo me había quedado en que quería ser madre soltera, así que nada, le deseo lo mejor" aunque "tú sabes que no nos hablamos desde que lo dejamos". En cuanto a cómo se encuentra en el ámbito personal, el deportista nos confesaba que "también bien, estoy más negro, un poquito más gordito de la vuelta de vacaciones. ¡Soltero y feliz! La verdad que estoy súper contento, centrado otra vez en el deporte, ya sabes. Y con un par de proyectitos que quiero sacar ahora mismo, pero sí, mi corazón está tranquilito, sin dolores".

