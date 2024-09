Vietti y Alonso doblegan a Canet y Piqueras en Moto2 y Moto3

El piloto italiano Celestino Vietti (Kalex) ha superado al español Arón Canet (Kalex) casi en la línea de meta para llevarse la victoria en la carrera de Moto2 del Gran Premio de la Emilia-Romagna, decimocuarta cita del Mundial de motociclismo, mientras que el colombiano David Alonso (CFMoto) se ha afianzado como líder de Moto3 después de ganar en Misano por delante del español Ángel Piqueras (Honda). En una loca carrera en el Circuito Internacional de Misano-Marco Simoncelli, Vietti se alió con la fortuna para conquistar la segunda victoria de la temporada tras la de Austria. Su compatriota Tony Arbolino (Kalex), dominador de toda la cita, cometió un error de pilotaje, dejando la moto en punto muerto, a dos curvas para el final, y Canet tomó la cabeza de carrera. Vietti se enganchó a la rueda del de Corbera y, aprovechando su rebufo, le adelantó casi en la línea de meta para llevarse el triunfo por solo 29 milésimas. El podio lo completó Arbolino, que consiguió reincorporarse a la prueba y que no le adelantase el todavía más líder de la categoría intermedia, el japonés Ai Ogura (Boscoscuro). Y es que el nipón ha rentabilizado su cuarta plaza de este domingo gracias a la caída de su compañero en el MT Helmets y segundo del campeonato, el español Sergio García Dols (Boscoscuro). Así, Ogura se marcha de Misano con 22 puntos de renta sobre el piloto de Burriana. Canet, 'poleman' del sábado, cayó hasta la cuarta posición una vez apagados los semáforos, pero pronto adelantó a Ogura -que había ganado cuatro puestos- para situarse tercero tras los italianos Tony Arbolino (Kalex) y Celestino Vietti (Kalex). La carrera volvió más relajada para el nipón cuando, en la vuelta 6, Sergio García Dols (Boscoscuro), que llegaba a Misano segundo a nueve puntos en la general de su compañero de equipo, se fue al suelo y se quedaba fuera. Poco después, el quinto del campeonato, el británico Jake Dixon (Kalex), también acabó en la grava. Por delante, Canet consiguió adelantar a Vietti a falta de seis giros para el final, y con tres por delante tomó el mando de la prueba. Comenzó entonces la lucha entre Arbolino y el valenciano por el triunfo, con el transalpino poniéndose primero en la penúltima vuelta. Sin embargo, el milanés dejó la moto en punto muerto a falta de solo dos curvas para el final y cedió el liderato de la cita, que tomó Canet. Cuando parecía todo decantado, Vietti sacó provecho del rebufo para imponerse por solo 29 milésimas. Mientras, Fermín Aldeguer (Boscoscuro) concluyó quinto, Marcos Ramírez (Kalex) lo hizo octavo, justo por delante de Alonso López (Boscoscuro), Manu González (Kalex) fue undécimo, Izan Guevara (Kalex) decimotercero y Jeremy Alcoba (Kalex), decimoquinto. Sin puntos acabaron Albert Arenas (Kalex), decimoséptimo; Dani Muñoz (Kalex), vigésimo primero; Xavi Artigas (Forward), vigésimo segundo; y Alex Escrig (Forward), vigésimo cuarto. Además de García Dols, tampoco consiguió terminar Jaume Masià (Kalex). ALONSO SE AFIANZA EN MOTO3; PIQUERAS, SEGUNDO Por su parte, el Moto3, el colombiano David Alonso (CFMoto) afianzó su liderato gracias a su octava victoria de la temporada, que le acerca al título mundial, todo en una carrera en la que pasó de la tercera a la primera posición en la última vuelta superando a los españoles Ángel Piqueras (Honda) y Dani Holgado (GasGas), aunque este último perdió el podio por pisar el verde. El alicantino se dejó la tercera plaza en favor del neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), un resultado que le deja todavía más lejos de Alonso. Antes de iniciarse la gira asiática, el sudamericano maneja 82 puntos de ventaja sobre Holgado y sobre el holandés, que se encuentran empatados en la segunda plaza de la general. En cuanto al resto de españoles, Iván Ortolá (KTM), que se tocó con Alonso en la salida, completó el 'Top 5', mientras que Adrián Fernández (Honda) y José Antonio Rueda (KTM) se situaron entre los diez primeros, octavo y décimo respectivamente. Ya fuera de los puntos terminaron David Almansa (Honda), decimoséptimo; Xabi Zurutuza (KTM), decimonoveno; y Joel Esteban (CFMoto), vigésimo. Vicente Pérez (Honda) no empezó la prueba y David Muñoz (KTM) no pudo finalizarla.

