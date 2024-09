Hansi Flick: "Estamos tristes por Ter Stegen, es muy duro"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reconoció el gran partido de su equipo para golear (1-5) a un gran rival como el Villarreal este domingo en LaLiga EA Sports, pero lamentó el palo "muy duro" de la lesión en la rodilla que apunta a muy grave de Ter Stegen. "La lesión de Ter Stegen nos pone muy tristes. Ganamos 1-5 en Villarreal, los aficionados vieron un gran partido, también del rival. Estamos muy contentos por la victoria pero en verdad, tristes porque creo que será una lesión grande", dijo en rueda de prensa en La Cerámica, después de mantener el pleno de triunfos. El técnico alemán tendrá que hacer frente a otra lesión en lo poco que va de temporada, aunque no quiso ni hablar de un posible recambio para un jugador tan importante. "Es como hemos hecho hasta ahora. Lo tenemos que aceptar, no es fácil. Fue un accidente y es muy duro. Tenemos suficientes jugadores, tenemos que cuidarlos. Estoy contento por cómo jugaron, todos los que salieron hoy lo hicieron fantástico", afirmó. "No me gusta esta pregunta (posible fichaje en portería). La entiendo, quiero ver cómo está Marc, es nuestro capitán, un jugador muy importante, también para la selección alemana, es muy triste", añadió sobre un Ter Stegen que se retiró en camilla antes del descanso para poner rumbo al hospital. Por otro lado, Flick no quiso tampoco centrar elogios en Lamine Yamal, quien se llevó alguna dura entrada, destacando también a Robert Lewandowski, Raphinha y el juego coral tanto en ataque como en defensa. "Hay que proteger a los jugadores. No he visto las jugadas claramente, pero no quiero hablar mucho de Lamine, los demás también lo han hecho muy bien", afirmó. "Jugamos como un equipo en defensa y en ataque, somos un equipo compacto. Las lesiones, el equipo tiene un buen carácter, tiene actitud muy buena. Me encanta cada día. Están muy centrados y también están disfrutando jugando al fútbol", añadió, elogiando a un Villarreal que "es bonito de ver".

