(Previa) Athletic y Celta pelean por la quinta plaza y Getafe y Leganés afrontan un derbi de urgencias

El Athletic Club y el RC Celta, quinto y sexto clasificados de LaLiga EA Sports, se miden este domingo en San Mamés (16.15 horas) por la plaza de Liga Europa, en una sexta jornada en la que el Getafe quiere salir de las posiciones de descenso en el derbi madrileño ante el Leganés (14.00 horas), que también atraviesa problemas. Actualmente, los bilbaínos cuentan con 10 puntos, uno más que los gallegos, aunque ya han jugado un partido más, el adelantado de la séptima jornada -por la disputa del encuentro de la Liga Europa ante la AS Roma- que acabó esta misma semana con victoria ante los 'pepineros' (0-2). Después de cosechar cuatro unidades en las cuatro primeras fechas ligueras, los de Ernesto Valverde suman ya dos triunfos seguidos y buscan el tercero al que han ganado las últimas dos veces que visitó 'la Catedral'. Unai Simón, Yeray Álvarez y Nico Williams, que sufrió un esguince ante el Leganés, no estarán disponibles, igual que Yuri Berchiche, que se ha unido a la enfermería por una sobrecarga muscular. Enfrente, el Celta, el segundo equipo más goleador (13) tras el líder Barça (17), llega reforzado por su triunfo en casa ante el Real Valladolid (3-1), que interrumpió una serie de dos derrotas seguidas. Antes, los vigueses habían iniciado el campeonato ganando al Deportivo Alavés y al Valencia, que les habían valido para comandar la tabla. Ahora, con nueve puntos, manejan uno de renta sobre los primeros aspirantes a colarse en zona europea, el Real Betis y el RCD Mallorca -con un encuentro más-. Claudio Giráldez podrá contar finalmente con Jailson, mientras que Luca de la Torre, Mihailo Ristic y Javier Manquillo son bajas. En el Coliseum Getafe y Leganés protagonizarán el derbi del sur de Madrid, un duelo con necesidades por ambos bandos, aunque más acusadas en el caso de los azulones. De hecho, los de José Bordalás, que no podrá sentarse en el banquillo por culpa de una sanción de tres partidos, son antepenúltimos con tres puntos, a uno de los puestos de permanencia. El cuadro getafense todavía no ha ganado un partido esta temporada, después de empatar en sus tres primeros compromisos y perder los dos últimos ante Sevilla (1-0) y Real Betis (2-1). Además, es el equipo menos goleador junto al Valladolid (2). Los 'pepineros', decimoquintos con cinco unidades, cuentan con un partido más y arrastran cuatro jornadas sin ganar y tres derrotas consecutivas, unos números que podrían ponerle en peligro en caso de volver a caer este domingo. Álvaro Rodríguez y Nabil Aberdin no estarán a disposición del técnico local, mientras que el 'Lega' lamentará las ausencias de los lesionados Yvan Neyou y Naim García. --PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS. Getafe - Leganés. Cordero Vega (C.Cántabro) 14.00. Athletic Club - RC Celta. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16.15. Villarreal - Barcelona. Busquets Ferrer (C.Balear) 18.30. Rayo Vallecano - Atlético de Madrid. Melero López (C.Andaluz) 21.00.

