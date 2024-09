Cristina Pedroche confiesa si le gustaría ser madre de nuevo

Completamente volcada en el cuidado de su hija Laia desde que la pequeña llegó al mundo el 14 de julio de 2023, Cristina Pedroche ha aparcado por unas horas su faceta de mamá para celebrar con la revista '¡HOLA!' su 80º aniverssario. Deslumbrante con un diseño de inspiración nupcial con escote palabra de honor, cuerpo cuajado de lentejuelas y falda transparente de gasa rematada en una elegante cola, la presentadora se ha sincerado sobre el momento personal que atraviesa; una montaña rusa de alegrías, inseguridades y miedos de madre primeriza que, como confiesa, no se plantea por el momento repetir experiencia aunque sí desvela que le encantaría que su niña tuviese un hermanito. "Creo que soy una mamá inexperta y que va a ser así mucho tiempo. Ya he descubierto los peligros de una niña de un año corriendo e intentando subirse a todos los sitios, ¡muy divertido!" afirma, reconociendo que aunque "no es fácil, es tan gratificante y es tan maravilloso que yo le doy gracias a la vida por haberme puesto a esta persona en mi camino". "Espero que esté orgullosa de la madre que estoy intentando ser, que quiero dárselo todo, todos los mimos y todos los cariños, y sobre todo estar muy presente" afirma. Una etapa en la que Laia está descubriendo el mundo y en el que Cristina, como confiesa tan sincera como siempre, está diciendo adiós a algunos miedos pero recibiendo a otros. Por suerte, apoyándola incondicionalmente y ayudándola a superarlos, "Dabiz, mis padres, mis suegros, mis amigos, mi profesión...". "Sobre todo, me quedo con las historias de las madres que me cuentan en las firmas de mi libro, que me están llegando al alma, que me siento muy sostenida por esas historias de esas madres, personas, no solo madres, sino también hombres, que vienen a la firma, que me dan la mano, que me dicen que están ahí, que me dan su apoyo y su cariño y me siento súper sostenida. O sea que, gracias a eso, voy viendo la luz" reconoce. Sin embargo, huye de la etiqueta de "referente" en lo que a la maternidad se refiere: "Me parece un poco excesivo, yo no quiero ser referente de nada. Yo soy referente para mí misma y referente no soy. O sea, mi libro, por ejemplo, es una historia más, de una madre más, es mi historia concreta, si ahí yo la cuento y a ti te vale, pues yo feliz, y saber que estoy acompañando a gente a no sentirse sola, pues muy bien, porque eso también es lo que me ha servido a mí, leer historias y conocer historias de otras madres" explica. De ahí que no oculte que "soy una persona muy empática, ser madre me ha hecho más empática aún, y cuando me critican tanto a veces me duele". A todos aquellos que la han atacado no les diría "nada". "Yo no tengo que decir nada porque igual que a mí no me gusta que la gente me diga cosas... Yo solo quiero que la gente sea feliz a nivel individual, porque si somos felices a nivel individual, pues vamos a hacer una mejor sociedad y es lo que tenemos que hacer, ya está. No sé, yo tengo tantas cosas que hacer y tengo tantas cosas que ocuparme que yo no tengo que estar para hablar con nadie más". ¿Le gustaría volver a ser madre? Por el momento, Pedroche lo tiene claro: "Madre mía, pero si estoy post-partica perdida". "Sí que me gustaría que Laia tuviera un hermanito o alguna hermanita, me gusta el femenino, pero ya veremos cuando se pueda" confiesa.

