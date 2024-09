Repsol eleva su peso en el Bloque 29 de México al 46,67% tras comprar su participación a la tailandesa PTTEP

Repsol ha alcanzado un acuerdo para adquirir a la compañía estatal tailandesa PTTEP su participación del 16,67% en el Bloque 29 de la Cuenca Salina, en la zona Sureste del Golfo de México y frente a las costas de los estados de Veracruz y Tabasco (México), con lo que reforzará su presencia en el proyecto hasta el 46,67%. Según informó PTTEP, que no precisó el importe de la transacción, se espera el cierre de esta operación para finales de 2024 y señaló que esta desinversión forma parte de "un esfuerzo de racionalización" de su cartera, para alinearse con su reciente estrategia de inversión. El Bloque 29 de la Cuenca Salina se encuentra en fase de exploración y está ubicado frente a la costa sur del Golfo de México, a unos 88 kilómetros del estado de Tabasco. Cuenta con una superficie de 3.254 kilómetros cuadrados. Repsol es el operador de estos pozos, con una participación actual del 30%, y cuenta con Carigali Mexico Operations (28,33%) -filial mexicana de Petronas-, Harbour Energy (25%) y PTTEP México (16,67%), con quien ha acordado la compra de su participación, como socios. IMPORTANTES DESCUBRIMIENTOS EN AGUAS DE MÉXICO. En 2020, el consorcio realizó dos importantes descubrimientos de petróleo en aguas profundas de México en los pozos denominados 'Polok-1' y 'Chinwol-1', ubicados en este Bloque 29. Asimismo, también en el país, este pasado verano Repsol y la italiana Eni realizaron un nuevo descubrimiento de petróleo en el pozo 'Yopaat 1', localizado en aguas profundas del Golfo de México. Repsol sigue así fortaleciendo su tradicional negocio de 'upstream' (exploración y producción), pero focalizado en países claves, como pueden ser el propio México, Estados Unidos o Brasil. De hecho, en este año, en zonas como Estados Unidos, el grupo dirigido por Josu Jon Imaz ha procedido a aumentos de participación en el Golfo de México y desinversiones en activos no estratégicos de Eagle Ford. En febrero, la compañía operadora Beacon tomó la decisión de inversión para el desarrollo de Monument en el área de Walker Ridge en el Golfo de México. En mayo, uno de los socios Progress Resources renunció a su participación (bloques 271 y 272), en favor del resto de socios, con lo que Repsol incrementó su participación en el 8,57%, hasta alcanzar un 28,57%. Además, en marzo, vendió una participación accionarial en un activo auxiliar no operado en Eagle Ford; y, en abril, Equinor y Shell salieron de los bloques de Alaminos Canyon (AC) 340, 341, 342, 343 y 386 de los proyectos Bobcat y Lucille, dejando la participación final en ambos proyectos al 50% entre Repsol y su socio y operador Llog. Y es que Repsol tiene el compromiso de sacar a Bolsa a partir de 2026 su negocio de 'Upstream', donde tiene como socio al fondo EIG, en el mercado anglosajón, previsiblemente en Estados Unidos. En 2022, EIG entró como socio minoritario con una participación del 25% en este negocio de exploración y producción de Repsol por unos 4.800 millones de dólares (unos 4.300 millones de euros).

