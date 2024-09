LaLiga muestra su "absoluta disconformidad" con la sanción del TAD a Javier Tebas y afirma que recurrirá

LaLiga mostró este viernes su "absoluta disconformidad" con la sanción de amonestación pública al presidente de la entidad, Javier Tebas, después del expediente sancionador por infracción 'muy grave' que le abrió el pasado mes de julio al mandatario, una decisión que ahora recurrirán, ya que tienen el "convencimiento de no haber incurrido en ninguna infracción". "Desde LaLiga se quiere manifestar la más absoluta disconformidad con la resolución, que se considera nula de pleno derecho, en tanto no da respuesta a la totalidad de las alegaciones presentadas. Además, considera que la resolución está basada en hechos que no han sucedido y en una interpretación de la normativa que no es correcta", señaló el comunicado de la entidad. Así respondió LaLiga a la notificación de la resolución dictada por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que ha dejado en una 'amonestación pública' el expediente sancionador por infracción 'muy grave' que le abrió el pasado mes de julio a Tebas, según informó este viernes la patronal. El expediente del tribunal estaba relacionado con una denuncia realizada por el Real Madrid a raíz de la convocatoria urgente por parte del dirigente de la Asamblea Extraordinaria de LaLiga en el verano de 2021 para tratar el acuerdo con el fondo internacional CVC, al que el club madridista se ha opuesto frontalmente desde el principio, incluso llevándolo a la justicia. La entidad que preside Florentino Pérez anunció el 10 de agosto de 2021 que había acordado por unanimidad ejecutar acciones legales tanto civiles como penales contra Javier Tebas y Javier de Jaime Guijarro, responsable del Fondo CVC, y contra el propio fondo, después de que la patronal confirmase el acuerdo para que CVC inyectase 2.700 millones de euros en la competición y los clubes, todo dentro del plan conocido como 'LaLiga Impulso'. Al mismo tiempo, también anunció medidas legales para anular la aprobación del acuerdo en la Asamblea General Extraordinaria que se llevó a cabo dos días después. El club madridista denunció que dicha Asamblea se convocó con 8 días de antelación, en lugar de con los 10 días preceptivos, utilizando el procedimiento de urgencia. "La convocatoria de urgencia fue realizada como consecuencia de la Comisión Delegada y tras la celebración de la misma, con la autorización de la Dirección Legal, todo ello de conformidad con el artículo 45.e) de los Estatutos y siguiendo el mismo formalismo aplicado desde hace decenas de años, que no establece la necesidad de inclusión de la motivación de la urgencia en la convocatoria", defendió LaLiga. Además, desde la patronal de clubes advirtieron que no era la primera vez que convocaban una Asamblea con ese procedimiento de urgencia, "bajo el mandato de diferentes presidentes y sin oposición alguna del Real Madrid hasta esa fecha". "Es, por tanto, una actuación consolidada, que nunca había sido cuestionada por los clubes. Por lo que desde el punto de vista de LaLiga no existe infracción alguna en el proceder de Tebas", agregó en sus argumentos. LaLiga también informó de que el mandatario "cuenta con el apoyo manifiesto de la Comisión Delegada y de la inmensa mayoría de los clubes", después de que 37 de las 42 entidades iniciaran procedimientos para personarse en la causa como afectados. "Esta resolución no es firme. LaLiga mantiene el convencimiento de no haber incurrido en ninguna infracción, por lo que se interpondrán los recursos pertinentes con el objeto de obtener la nulidad de la resolución sancionadora, como ya ha ocurrido con otras acciones judiciales emprendidas por el Real Madrid contra acuerdos aprobados legítimamente y con un consenso casi unánime por los órganos competentes de LaLiga", concluyó el comunicado.

