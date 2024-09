La necesidad de un Valencia colista mide la agridulce resaca de un Girona de 'Champions'

Valencia/Girona, 20 sep (EFE).- La necesidad de un Valencia que llega a la sexta jornada de Liga como colista de la Primera división por quinta semana consecutiva mide la agridulce resaca del Girona, que debe gestionar haber hecho historia al debutar el miércoles en la Liga de Campeones pero también haber dejado escapar un empate en el minuto 90 tras haber plantado cara al PSG en su propia casa.

El equipo de Rubén Baraja necesita cambiar la dinámica y sumar una victoria que rompa la racha de doce triunfos consecutivos sin ganar, aunque enfrente cuenta con un Girona que, aunque no ha empezado la temporada de manera tan brillante como el curso pasado, se ha instalado en la media tabla.

El conjunto valenciano se 'conjuró' el pasado miércoles con una comida, consciente de que la situación es preocupante. Siete partidos sin ganar en Mestalla, desde el pasado 9 de marzo; doce encuentros seguidos sin lograr un triunfo, desde el 15 de abril, y el peor inicio de su historia, con un punto de quince, son los datos fríos de un Valencia que, además, ha contado con una plaga de lesiones.

Para ayudar a que este choque sea un punto de inflexión, Baraja podrá contar con André Almeida y Fran Pérez, que vuelven a la convocatoria tras superar ambos lesiones en la espalda.

Su presencia abre un abanico de posibilidades en la zona ofensiva para el técnico vallisoletano, que también podría hacer titular en el centro del campo por primera vez al argentino Barrnechea y por dejar a Diego López como única referencia arriba de 'falso' nueve

No obstante, el Valencia sigue teniendo bajas clave en la delantera, como Hugo Duro, el gran referente valencianista en ataque, lesionado en el sóleo derecho, o Rafa Mir, investigado como presunto autor de una agresión sexual con acceso carnal y que, más allá del proceso judicial, cumple su segundo partido de sanción por su indisciplina respecto a los horarios. A ellos dos se les unen las ausencias de José Luis Gayà y Mouctar Diakhaby desde el curso pasado.

El Girona, noveno al inicio de esta sexta jornada, visita Mestalla y en un encuentro en el que buscará una victoria balsámica, después de contra el Barcelona (1-4) y el Paris Saint-Germain.

El equipo catalán, tercero de la última edición de LaLiga EA Sports con hasta 81 puntos, llega justo después de vivir un día inolvidable con su estreno histórico en la Liga de Campeones, en la que apenas es su quinto curso en Primera. Estuvo a punto de sorprender al PSG, pero perdió por un gol en propia portería en el minuto 90 de Paulo Gazzaniga, MVP hasta ese momento.

Los futbolistas de Míchel dieron un paso adelante respecto al partido del domingo pasado, contra un Barcelona muy superior, y afrontan el partido de este sábado con la ambición de encadenar el cuarto triunfo contra el Valencia (1-0 y 2-1 en 2023 y 1-3 en mayo) y sobre todo de ganar para consolidarse en la mitad alta de la clasificación.

El equipo, el club y la afición coinciden en que la temporada pasada fue extraordinaria e incluso irrepetible, porque se llegó a cifras que hasta la fecha solo habían logrado el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero el proyecto mantiene la ambición. El conjunto de Míchel lleva seis puntos menos que el curso pasado tras cinco jornadas, pero ya ha jugado contra el Atlético y el Barça.

En Valencia buscará retomar la senda de los ilusionantes triunfos contra el Osasuna (4-0) y el Sevilla (0-2), con un equipo en el que se esperan novedades por el cansancio acumulado y el cansancio que se acumulará: será el tercer partido de siete en 22 días para los catalanes.

Deberían regresar al once hombres como Alejandro Francés, Daley Blind, Arnaut Danjuma o Abel Ruiz, suplentes en el Parque de los Príncipes, mientras que Ladislav Krejci podría conservar su sitio en el eje de la defensa tras debutar como titular con una excelente actuación ante el PSG. Yáser Asprilla, fichaje más caro de la historia del club, podría disfrutar su primera oportunidad de inicio.

Míchel recupera tras lesión a Yangel Herrera, pieza clave en la zona ancha, pero pierde a Portu por un golpe en un tobillo. EFE

- Alineaciones probables

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Tárrega, Mosquera, Thierry; Canós, Pepelu, Barrenechea, Rioja; Javi Guerra, Diego López.

Girona: Gazzaniga; Francés, Krejci, Blind, Miguel; Romeu, Iván Martín; Bryan Gil, Asprilla, Danjuma; y Abel Ruiz.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité Canario).

Estadio: Mestalla.

Hora: 18.30 CET (16.30 GMT)

Puestos: Valencia (20º, 1 puntos); Girona (11º, 7 puntos).

El dato: El Valencia igualó el peor arranque de su historia y acumula doce partidos oficiales sin ganar en Liga, su segunda peor racha en noventa años.

La frase:

Rubén Baraja: "El pesimismo y la negatividad no me dan nada, me llevan a sacar el carácter, la garra"

Altas:

. Valencia: André Almeida (lesión) y Fran Pérez (lesión)

. Girona: Yangel Herrera.

Bajas:

Valencia: Hugo Duro, José Luis Gayà, Mouctar Diakhaby (lesión); Rafa Mir (sanción disciplinaria).

