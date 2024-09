Hiba Abouk y Achraf Hakimi, comida en familia: la actriz explica el motivo y habla de su relación con Escassi

Año y medio después de su polémica separación después de que Achraf Hakimi fuese acusado de violación por parte de una joven francesa, y aunque todavía no han logrado llegar a un acuerdo de divorcio, Hiba Abouk y el futbolista protagonizaban un sorprendente reencuentro en un restaurante de Madrid junto a su hijo mayor, Naím, y el delantero del Real Madrid -que compartió vestuario con el marroquí en el París Saint Germain- Kylian Mbappé. Unas imágenes que desataban los rumores acerca de un posible acercamiento entre la expareja mientras la actriz está en el punto de mira por el supuesto idilio que estaría viviendo con Álvaro Muñoz Escassi desde que en julio fueron pillados en actitud cariñosa durante sus vacaciones en Túnez. Consciente de que su vida privada está en el ojo del huracán, Hiba rompe su silencio y mientras Hakimi prefiere guardar silencio sobre el motivo de su reencuentro con la artista en la capital española, ésta aclara cómo es su relación actual con su exmarido y zanja las especulaciones sobre su historia de amor con el ex de María José Suárez. A pesar de su discreción, la actriz ha reconocido que mantiene una buena relación con el futbolista por sus pequeños: "No quiero decir nada, pero obviamente es el padre de mis hijos, ¿qué queréis que os diga?". "Absolutamente" ha respondido cuando le hemos preguntado si es El acercamiento entre Hiba Abouk y Achraf Hakimi ha sorprendido a muchos, ya que la actriz ha sido una de las grandes protagonistas del verano por su supuesta relación con Escassi. Sin embargo, ha sido clara al desmentir cualquier romance con el jinete. "Muy bien, es un amigo, con todo el mundo muy bien. Afortunadamente no tengo conflictos con nadie, va todo bien", ha explicado, negando que entre ellos exista una relación de pareja estable: "No, no, no". Respecto a su vínculo con Hakimi, Hiba también ha optado por ser cauta, pero ha reconocido que mantienen una buena relación por el bienestar de sus hijos: "No quiero decir nada, pero obviamente es el padre de mis hijos, ¿qué queréis que os diga?". La actriz destaca que el futbolista cumple con su rol de padre, algo que para ella es lo más importante: "Absolutamente" ha respondido cuando le hemos preguntado si ejerce como papá de los pequeños Naím y Amín. Más clara y directa se ha mostrado al desmentir por enésima vez que tenga algo más que una amistad con Escassi a pesar del guiño que le lanzó al jinete -publicando "es casi" la hora el día del estreno de 'Masterchef Celebrity'- en redes sociales. "Ha sido gracioso, nos hemos reído todos y de eso se trataba. Alvaro es un amigo, con todo el mundo muy bien, afortunadamente no tengo conflictos con nadie y va todo bien" ha asegurado. "Totalmente solo amigos, por favor. Aclarado queda. Claro, decídselo a Escassi. Creo que él ya lo sabe pero bueno" ha zanjado, dispuesta a acabar de una vez por todas con los rumores.

Compartir nota: Guardar Nuevo