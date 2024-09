El PP insta al Gobierno a financiar el sobrecoste que supone escolarizar alumnos migrantes en la educación obligatoria

El Partido Popular insta al Gobierno a financiar el sobrecoste que supone para las administraciones educativas incrementar los recursos humanos y materiales necesarios para la escolarización de los alumnos migrantes en la educación obligatoria. Así lo ha reclamado el Grupo Parlamentario Popular en una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, relativa a garantizar la igualdad de los españoles para afrontar el inicio del curso escolar 2024-2025, para su debate en Pleno. Los populares quieren que el Gobierno, con el acuerdo de las comunidades autónomas, adopte un plan de choque para afrontar el inicio del curso escolar 2024-2025. Dicho plan, debería incluir medidas como incrementar la dotación del programa de cobertura de libros de texto y material didáctico a comunidades autónomas hasta al menos 100 millones de euros; o aprobar con carácter urgente un programa de cooperación territorial para reforzar las ayudas de las comunidades autónomas en el ámbito educativo (comedores escolares, transporte escolar, etc.). También insta al Gobierno a asumir desde el curso 2024-2025 el 5 por ciento del importe de las cuotas de la Seguridad Social de los alumnos de las prácticas formativas no universitarias. Asimismo, recuerda el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprobar un programa de cooperación para el refuerzo de comprensión lectora y Matemáticas desde este curso 2024-2025. En la exposición de motivos de su proposición no de ley, el PP destaca que el curso escolar 2024-2025 comenzó para más de 8 millones de alumnos la segunda semana de septiembre. "El 90% de estas familias afronta con preocupación el coste de una vuelta escolar en el curso que se ha calificado como el más caro de la historia", advierte. "El Gobierno de Sánchez, ocupado en negociar la independencia fiscal de Cataluña, que se calcula que podrá detraer aproximadamente unos 13.000 millones de euros al resto de comunidades autónomas, principalmente en educación y sanidad, se desentiende de las preocupaciones de las familias en el ámbito educativo, a costa de la igualdad entre los españoles", critica la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo. La iniciativa también incide en que el curso escolar comienza con unos presupuestos prorrogados del ejercicio 2023, "por lo que no se ha incrementado el programa de cobertura de libros de texto y material didáctico a CCAA, cuyo coste se incrementa para este curso 2024/2025 un 10%, pero que tampoco ha adoptado ninguna medida extraordinaria de urgente necesidad de las que el Gobierno aprueba para otros menesteres". En este punto, el PP recalca que la 'vuelta al cole' del curso 2024-2025 es "la más cara de la historia, con un desembolso aproximado de 491,9 euros por niño, 42,67 euros más que hace un año y 66,89 euros más que hace dos años" y que el presupuesto medio "se incrementa al alza de casi un 10%".

