Albares exige disculpas al PP y remite a González a dar los detalles sobre la reunión con Delcy Rodríguez en la embajada

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha exigido al Partido Popular que se disculpe por las "injurias y calumnias" que vertió el jueves contra el servicio exterior español, mientras que ha remitido a Edmundo González a dar los detalles sobre la reunión que tuvo lugar en la residencia el embajador español en Caracas con dos altos cargos del chavismo, Delcy y Jorge Rodríguez. Así lo ha expresado el jefe de la diplomacia española en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en reacción al comunicado emitido en la noche del jueves por el candidato opositor venezolano en el que ha negado haber sido coaccionado por el Gobierno de España o por el embajador español en el país latinoamericano, Ramón Santos Martínez, en el marco de su salida de Venezuela. "El comunicado deja muy claro, por parte de la única persona que está autorizada para hablar y para aclarar las decisiones que tomó, aquello que ocurrió dentro de la residencia del embajador de España, que es Edmundo González", ha manifestado el ministro, lamentando a su vez que el PP "haya obligado" al opositor venezolano "a tener que emitir este comunicado" tras haber acusado al Gobierno de colaborar en "un golpe de Estado" en Venezuela. Albares ha reprochado a los de Alberto Núñez Feijóo que "10 horas después" de la publicación del escrito, nadie en el PP ha pedido todavía "disculpas y perdón" al servicio exterior español, así como a "miles de hombres y mujeres" como funcionarios, diplomáticos o contratados laborales que, "como todos los trabajadores de le Embajada de España en Caracas", llevan a cabo tareas sin inmiscuirse ni en la política interna de los países en los que están "ni por supuesto" en la española. También ha asegurado que de hacer el Gobierno "lo que sugiere el PP", hoy Edmundo González estaría "detenido en Caracas" en lugar de estar "libre en Madrid". Así, ha defendido la actuación del Ejecutivo, que priorizó darle al candidato opositor "un espacio" de seguridad en el que pudiera tener "las conversaciones, reuniones y todo el tiempo que él lo considerase". SOLO EDMUNDO PUEDE DAR LOS DETALLES Preguntado sobre quién propuso la reunión que tuvo lugar en la embajada española entre Delcy Rodríguez y Edmundo González, Albares se ha limitado a reiterar que sobre las decisiones del político venezolano "solo él está habilitado" a hablar. "Todo lo que sucedió en torno a la llegada de Edmundo González a España fue a petición de Edmundo González. La entrada en la residencia, la venida a España, la solicitud del derecho de asilo y cualesquiera conversaciones haya podido tener (...) y por tanto no me voy a pronunciar sobre ello", ha sentenciado el ministro. En cuanto a si el embajador español conocía el contenido del documento firmado bajo coacciones --en palabras del candidato opositor--, o si estaba presente en el momento en el que se rubricó el texto, Albares ha asegurado que Ramón Santos "no se inmiscuyó en nada" porque las embajadas no se meten "en política interna de los países". "Tenía instrucciones claras y precisas de garantizar esa protección, esa tranquilidad de Edmundo González, esa libertad para reunirse y hablar o no hablar", ha proseguido con su explicación, alabando al embajador por asegurar las condiciones de seguridad del candidato y trasladarlo a petición propia a una aeronave de la fuerza aérea española para viajar a Madrid.

Compartir nota: Guardar Nuevo