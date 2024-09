Un lagarto forma burbujas en su cabeza para respirar bajo el agua

Investigadores han documentado una especie de lagarto semiacuático produce una burbuja especial sobre sus fosas nasales para respirar bajo el agua y evitar a los depredadores. Lindsey Swerk, profesora adjunta de investigación de ciencias biológicas en la Universidad de Binghamton, estudia a los anolis de agua, un tipo de lagarto semiacuático que se encuentra en los bosques tropicales del sur de Costa Rica. Anteriormente había documentado a los lagartos usando una burbuja bajo el agua. Cuando estos lagartos se sienten amenazados por un depredador, se sumergen bajo el agua y respiran una burbuja sobre sus cabezas. "Sabemos que pueden permanecer bajo el agua durante mucho tiempo. También sabemos que están extrayendo oxígeno de esta burbuja de aire", dijo Swierk. "No sabíamos si realmente había algún papel funcional para esta burbuja en la respiración. ¿Es esto algo que hacen los lagartos y que es simplemente un efecto secundario de las propiedades de su piel o un reflejo respiratorio, o esta burbuja realmente les permite permanecer bajo el agua más tiempo que, por ejemplo, sin una burbuja?" Para investigar si la burbuja cumple una función en la respiración o es simplemente un subproducto, Swierk aplicó una sustancia a la superficie de la piel de los lagartos que evitaría la formación de burbujas. "La piel de los lagartos es hidrófoba. Normalmente, eso permite que el aire se adhiera muy firmemente a la piel y permite que se forme esta burbuja. Pero cuando se cubre la piel con un emoliente, el aire ya no se adhiere a la superficie de la piel, por lo que las burbujas no se pueden formar", dijo Swierk. Swierk registró la cantidad de burbujas que los lagartos podían producir y cuánto tiempo podían permanecer bajo el agua, y los comparó con los lagartos de un grupo de control a los que se les permitió respirar normalmente. Descubrió que los lagartos del grupo de control podían permanecer bajo el agua un 32% más que aquellos con una formación de burbujas alterada. "Esto es realmente significativo porque es el primer experimento que realmente demuestra la importancia adaptativa de las burbujas. La reinhalación de burbujas permite a los lagartos permanecer bajo el agua durante más tiempo. Antes, lo sospechábamos, veíamos un patrón, pero en realidad no probamos si cumplía una función", dijo Swierk. El estudio, publicado en Biology Letters, confirmó que la burbuja ayuda a los lagartos a permanecer bajo el agua durante períodos más largos, proporcionándoles un refugio de los depredadores. "Los anolis son como los nuggets de pollo del bosque. Los pájaros los comen, las serpientes los comen", dijo Swiek. "Así que al saltar al agua, pueden escapar de muchos de sus depredadores y permanecen muy quietos bajo el agua. También están bastante bien camuflados bajo el agua y simplemente permanecen bajo el agua hasta que pasa el peligro. Sabemos que pueden permanecer bajo el agua al menos unos 20 minutos, pero probablemente más tiempo".

