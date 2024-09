Fed abre espacio de política monetaria sin generar pánico

(Bloomberg) -- El audaz comienzo de la Reserva Federal en el recorte de las tasas de interés y su determinación de no quedarse atrás en la flexibilización han redefinido el horizonte de política monetaria de sus contrapartes en todo el mundo.

En Europa y la mayoría de los demás países desarrollados, donde las autoridades tienden a insistir en que las decisiones en Washington no afectan su propia trayectoria política, se podría encontrar consuelo en la declaración del miércoles del presidente de la Fed, Jerome Powell, e que EE.UU. sigue en buena forma.

En los mercados emergentes, el recorte de medio punto porcentual de la Fed brinda una presión reducida sobre los tipos de cambio que han sentido el impacto de los costos de endeudamiento estadounidenses más altos en décadas. Eso ofrece espacio para recalibrar sus propios ajustes de tasas, como lo hizo Indonesia con un recorte sorpresa justo antes de la Fed.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Powell y sus colegas se enfrentaron a cierto riesgo de asustar al público al percibir que los riesgos de recesión estaban aumentando al recortar más de lo que la mayoría de los economistas anticipaban. En cambio, dio tranquilidad, diciendo que la paciencia de la Fed al no actuar hasta ahora había dado “dividendos” al impulsar la confianza de que la inflación, que había aumentado hasta el nivel más alto desde la década de 1980, se había contenido.

La decisión del miércoles fue “una señal de nuestro compromiso de no quedarnos atrás”, afirmó. Los inversores reaccionaron inicialmente con confianza, aunque las acciones estadounidenses cerraron con modestas bajas.

“El recorte de medio punto por parte de la Fed tendrá un efecto dominó en las decisiones sobre tasas de interés de otros bancos centrales y llevará a los participantes del mercado a concluir que EE.UU. se está desacelerando, lo que tal vez conduzca a una desaceleración global”, dijo Stefan Gerlach, economista jefe del Banco EFG en Zúrich y ex vicegobernador del banco central de Irlanda.

Podría tentar a la Banco Central Europeo a considerar volver a bajar las tasas el mes próximo, por tercera vez desde junio, una opción que “ha tratado de rechazar firmemente”, agregó Gerlach. Probablemente también pondrá al Banco Nacional Suizo en una posición “sumamente incómoda”, dado que los responsables de la política monetaria allí ya están preocupados por un franco fuerte.

Los responsables del BCE, encabezados por Christine Lagarde, están haciendo todo lo posible para enfatizar que toman decisiones sobre política monetaria de manera independiente. En el período previo al primer recorte de tasas del BCE en junio, cuando EE.UU. todavía estaba en racha, Lagarde insistió en que la medida se inspiraría en los datos, no en la Fed.

Pero también han reconocido que la política monetaria estadounidense tiene repercusiones significativas para el bloque de 20 naciones. No han descartado reducir los costos de endeudamiento en octubre, aunque tal medida es poco probable, dijeron la semana pasada personas familiarizadas con el asunto.

En Japón, donde los banqueros centrales recién están empezando a aplicar una política de ajuste, la decisión de la Fed puede tener implicaciones sobre lo que está por venir.

Se prevé ampliamente que el viernes el Banco de Japón mantenga inalterada la tasa de interés. Las previsiones actualizadas en octubre pueden arrojar luz sobre tendencias más al alza en los salarios y los precios y tentarlos a subir un cuarto de punto, dice Taro Kimura, economista sénior de BE para Japón.

Eso es a menos que la decisión de la Fed sea tomada como una advertencia de que se avecinan problemas más serios para la economía global.

Nota Original: Fed Opens Up Policy Space Around the World Without Feeding Panic

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.