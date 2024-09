El Villarreal desafía el pleno del Barcelona

Madrid, 19 sep (EFE).- El Barcelona acude a un feudo propicio como La Cerámica para extender a seis su pleno de victorias en este inicio de LaLiga EA Sports, aunque el conjunto de Marcelino García Toral se perfila como un oponente muy serio a la vista de su buen comienzo de temporada.

El conjunto azulgrana no pierde en el campo del conjunto castellonense desde hace diecisiete años, cuando, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, y con los goles de dos emblemas como Santi Cazorla y Marcos Senna, se impuso por 3-1 al equipo que dirigía el neerlandés Frank Rijkaard.

Se le da bien La Cerámica al Barcelona. El año pasado se llevó un partido loco por 3-4, aunque en la vuelta, en el estadio Olímpico Lluis Companys, el Villarreal agravó la decadencia del cuadro de Xavi Hernández con un espectacular 3-5.

En esta oportunidad el Villarreal encara este duelo desde el cuarto puesto, con tres victorias y dos empates, y siendo sinónimo de gol. Con once es el tercer equipo más anotador tras el propio Barcelona y el Celta. Sin embargo, el equipo de Marcelino también ha encajado más de lo deseado, ocho.

Todo un reto, por lo tanto para el cuadro groguet frenar a Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, que han tenido un arranque liguero estelar, como todo el Barcelona pese a las lesiones de numerosos jugadores, a los que se ha unido esta semana la de Fermín López cuando volvía a la acción, así como para este encuentro pierde a Ferran Torres por sanción.

Empatados con el Villarreal, a cuatro puntos del Barça, afrontan el fin de semana los otros dos grandes aspirantes al cetro, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se enfrentarán al Espanyol en el Santiago Bernabéu y al Rayo en Vallecas, respectivamente.

El equipo de Carlo Ancelotti no ha alcanzado aún su mejor versión, como reconoció el técnico italiano tras derrotar, de nuevo con apuros, al Stuttgart en el inicio de la Liga de Campeones. Su fútbol tiene que mejorar aún mucho y, aunque el francés Kylian Mbappe ha empezado a ver puerta y ha reaparecido Jude Bellingham, piezas importantes como Vini Jr. deben despertar.

El Espanyol es consciente de que no es un partido de 'su liga', pero las victorias como local ante el Rayo y el Alavés le han fortalecido, así como el empate en el Metropolitano, y, sin nada que perder, no renuncia a dar la sorpresa en el Bernabéu, donde el cuadro perico no gana desde hace nada menos que treinta años (1-2) con un doblete de Jordi Lardín y bajo la batuta de un emblema del madridismo como José Antonio Camacho.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid quiere dar otro paso para seguir postulándose en la pelea. Ha acumulado cuatro partidos sin encajar gol alguno y su progresión y cohesión son palpables. El equipo de Diego Pablo Simeone visita al Rayo, al que el pasado año endosó un severo 0-7 y ante el que no pierde desde febrero de 2013.

Los pupilos de Íñigo Pérez tienen clavada esa espina y con su fútbol ágil y su presión, al amparo de su afición, tratarán de desquitarse y sumar su segundo triunfo seguido, pero el Atlético parece haber encontrado el equilibrio ansiado, como ha demostrado salvo en los pinchazos ante Villarreal y Espanyol.

El Athletic vuelve a confiar en la magia de San Mamés para solventar el escollo del Celta, cuyas tres victorias en Balaídos le han situado en la zona europea, a la que ha subido el Betis de Pellegrini gracias a sus dos últimas victorias ante el Leganés y este miércoles, en partido aplazado, al Getafe.

Vuelven a jugar en casa los verdiblancos, el lunes, ante el Mallorca de Jagoba Arrasate, con el que están igualados a ocho puntos. El cuadro balear tiene, no obstante, un partido más, el que ganó este martes a la Real Sociedad en partido adelantado a la séptima jornada.

El 'euroGirona' dio una magnífica impresión en su estreno en la Champions ante el PSG en el Parque de los Príncipes parisino, donde cayó por 1-0 por un desafortunado error del meta argentino Paulo Gazzaniga. Obligado a cambiar el 'chip', visita al Valencia, colista y en situación por lo tanto más que comprometida, con tan solo un punto en su haber.

El joven equipo de Rubén Baraja necesita encontrar de una vez el rumbo correcto y espera aprovechar el desgaste del exigente partido en París de los de Míchel Sánchez para empezar el despegue.

Las Palmas, penúltimo con dos puntos, visita a Osasuna, que ha ganado dos de sus tres partidos en El Sadar, y el Getafe, que cierra la zona de descenso aún sin victorias, tiene un duelo de máxima rivalidad ante el vecino Leganés.

Otro de los clásicos en apuros como el Sevilla, aliviado con su ajustado triunfo precisamente ante el Getafe, visita Mendizorroza, donde le aguarda el competitivo Alavés de Luis García Plaza; y Zorrilla albergará el choque entre el Valladolid y la Real Sociedad, un recién ascendido que debe luchar por la permanencia y un conjunto vasco que tampoco ha empezado nada bien la campaña.

-- Programa de la 6ª jornada:

. Viernes:

21.00 Alavés-Sevilla

. Sábado:

14.00 Valladolid-Real Sociedad

16.15 Osasuna-Las Palmas

18.30 Valencia-Girona

21.00 Real Madrid-Espanyol

. Domingo:

14.00 Getafe-Leganés

16.15 Athletic-Celta

18.30 Villarreal-Barcelona

21.00 Rayo Vallecano-Atlético de Madrid

. Lunes:

21.00 Betis-Mallorca

EFE

jap/jpd