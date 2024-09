El Festival Lumière estrenará la versión restaurada de 'Viridiana', el clásico de Luis Buñuel

El próximo martes 15 de octubre el Festival Lumière de Lyon proyectará la versión restaurada en 4K de 'Viridiana', la cinta dirigida en 1961 por Luis Buñuel y única película española en ganar la Palma de Oro en Cannes. El evento mundial dedicado al cine clásico acogerá la proyección del clásico de culto Buñuel en su sección destinada a obras maestras del séptimo arte en blanco y negro donde 'Viridiana' se proyectará junto a títulos de otros legendarios cineastas como Alfred Hitchcock o Jean-Luc Godard. Bajo el título 'Viridiana' (1961), el maestro del surrealismo consiguió la primera y única Palma de Oro para el audiovisual español. Un logro histórico para una película cuya proyección, paradójicamente, fue prohibida durante cinco lustros. Ahora, aquel escándalo filmográfico regresa a la pantalla grande en una renovada versión en 4K. El Festival Lumière, una cita dedicada a los grandes clásicos del cine, ha seleccionado 'Viridiana' para participar en su sección 'Grands classiques du noir et blanc' después de que FlixOlé y Mercury Films hayan restaurado el negativo de 35mm. Los pases tendrán lugar el martes 15 de octubre, a las 20:00 horas, en Cinema Les Alizes; el miércoles 16 de octubre, a las 11:15 horas, en UGC Cine Cite Confluence; el viernes 18 de octubre, a las 9:00 horas, en el Institut Lumière Hangar; y los días 19 y 20 de octubre en el Pathe Bellecour, a las 19:30 y 11:15 horas, respectivamente. Con su inclusión, el certamen francés reconoce así la labor de preservación que plataforma y distribuidora llevan a cabo con el patrimonio audiovisual español. Una obra maestra que podrá se podrá revisitar en el Festival Lumière con una calidad de imagen y sonido como nunca antes se ha podido ver. Asimismo, el propio certamen ha otorgado a dicha remasterización el sello Lumière, la cual se podrá visionar en la ciudad de Lyon junto a otros clásicos como 'Chantaje' (1929) de Alfred Hitchcock, 'La puerta del cielo' (1945) de Vittorio de Sica o 'Pasión' (1982) de Jean-Luc Godard. REGRESO A TIERRAS FRANCESAS La película de Buñuel regresa así a tierras francesas seis décadas después de aquella premier en Cannes que generó tanto revuelo. El diario oficial del Vaticano, L'Osservatore Romano, la describió como blasfema y reprochó a España el haberla apoyado. El entonces director general de Cinematografía, José A. Muñoz Fontán, quien había recogido el galardón en La Croisette, fue cesado a su regreso. https://youtu.be/eUvOWWwrgn8?si=oD9DbvEqrQTQ-kGG Igualmente, las autoridades del régimen franquista activaron la maquinaria para destruir todo el material de la película y hacer como si nunca hubiese existido. Sin embargo, la actriz protagonista, Silvia Pinal habría conseguido salvar una copia, lo que permitió su proyección internacional. En Italia y España, en cambio, fue prohibida, no estrenándose en nuestro país hasta 1977. Aunque Buñuel era considerado persona non grata para el franquismo, la administración entendió que el regreso del prestigioso director podía beneficiar al aperturismo cultural que había comenzado a promover la dictadura con el objetivo de lavar la imagen de ésta de puertas para fuera. Se comprometieron con el calandino a dejarle trabajar en libertad, aunque asumiendo cierto orden. A ello accedió el realizador, quien incluso aceptó cambiar el final del filme, según recuerda . La cinta presentaba a la joven novicia Viridiana (Silvia Pinal). A punto de tomar sus votos, visita a su tío don Jaime (Fernando Rey), quien le ha financiado sus estudios. El familiar se encapricha con ella, hasta el punto de dormirla e intentar violarla. El hombre se suicida al saber que vuelve al convento y ésta, sintiéndose culpable, renuncia a sus hábitos para quedarse en la finca y ayudar a los más desfavorecidos acogiéndolos en la mansión que comparte con Jorge (Paco Rabal), el hijo de don Jaime. Mientras los mendigos intentan aprovecharse de ella, Viridiana hace todo lo posible por alejarse de las tentaciones de Jorge. Buñuel planteó un Quijote con faldas, un personaje que, al igual que el hidalgo de Cervantes, es atacado por aquellos a los que intenta ayudar. Mezclando ribetes galdosianos con fetichismos hitchcockianos, el director reflexionó sobre la doble moral, frivolidad e inutilidad de la caridad ante problemas que requieren de justicia y de una solución más profunda. El de Viridiana fue un escandaloso milagro, tanto por las circunstancias que rodearon a su estreno como por lo insólito de su argumento y lo surrealista de su significado.

