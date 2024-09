Las aves marinas recurren al tacto de sus picos para encontrar comida

Las aves marinas, incluidos los pingüinos y los albatros, tienen regiones muy sensibles en sus picos que pueden utilizar para encontrar comida. Un equipo internacional de investigadores, dirigido por la Universidad de Cambridge, estudió más de 350 especies de aves modernas y descubrió que las aves marinas tienen una alta densidad de receptores sensoriales y nervios en la punta de sus picos, lo que se ha identificado previamente en recolectores táctiles especializados, como los patos. Los investigadores dicen que esta región sensible al tacto podría provenir de un ancestro común, y es necesario seguir trabajando para determinar si cumple una función específica en las aves modernas. Un estudio más profundo de sus picos y su comportamiento de recolección de alimentos podría ayudar a conservar algunas de estas aves, muchas de las cuales están en peligro de extinción. Los resultados se publican en la revista Biology Letters. De la misma manera que los humanos y otros primates utilizan sus manos, las aves utilizan sus picos para interactuar con el mundo que los rodea. Algunas aves tienen zonas sensibles al tacto especializadas en las puntas de sus picos que les ayudan a encontrar comida, pero como esta capacidad no ha sido ampliamente estudiada, no se sabe cómo evolucionó el fenómeno ni cuán extendido está. "Muchos científicos habían asumido que la mayoría de las aves tenían picos sensibles al tacto, pero no lo habíamos investigado lo suficiente como para saber si se trata de una capacidad común o si se limita a determinadas familias de aves", dijo en un comunicado la autora principal, la doctora Carla du Toit, del Departamento de Ciencias de la Tierra de Cambridge. Un grupo que no ha sido bien estudiado es el gran grupo de aves marinas llamado Austrodyptornithes, que incluye a los albatros, petreles y pingüinos. Dado que muchas de las especies de aves de este grupo están en peligro crítico de extinción, comprender cómo encuentran su alimento usando sus picos podría ser una herramienta valiosa para ayudar a su conservación. Du Toit y sus colegas del Reino Unido y Sudáfrica realizaron un estudio de 361 especies de aves modernas, basándose en registros fósiles y esqueléticos, así como en aves que habían muerto accidentalmente por sedales y redes de pesca. El equipo se centró en los picos de estas aves, en cómo están construidos y conectados a sus nervios y vasos sanguíneos. Los investigadores descubrieron que los albatros y los pingüinos tienen órganos con receptores sensoriales de alta densidad y altas concentraciones de nervios en sus picos, lo que es más común en los recolectores especializados como los patos. Esta es la primera vez que se ha observado esta funcionalidad en las aves marinas. "No se sabe que las aves marinas sean recolectoras táctiles, por lo que es sorprendente descubrir que tienen este órgano", dijo du Toit. "Es realmente emocionante cuando llegas a ser el primero en ver algo". Estos picos sensibles al tacto podrían ayudar a las aves marinas a encontrar comida por la noche o bajo el agua, ya que podrían permitirles detectar pequeñas vibraciones de presas potenciales. Algunas aves que ya se sabe que tienen picos sensibles al tacto los utilizan para detectar pequeñas vibraciones subterráneas de los gusanos, por ejemplo. Sin embargo, estas áreas sensibles también podrían ser un rasgo "residual" de un ancestro común que no tiene una función específica en las aves modernas, como los picos de los avestruces y los emús. Se necesitarán más estudios en aves vivas para establecer el propósito exacto de estas áreas sensibles al tacto, lo que también puede ayudar a determinar cómo evolucionó la capacidad. "En los humanos y otros primates, nuestras manos y dedos sensibles nos permitieron dominar una gran variedad de entornos", dijo du Toit. "Los picos son análogos a las manos en cierto modo, pero esta es la primera vez que hemos visto picos sensibles al tacto en aves marinas. Es notable que nadie haya estudiado esto en detalle, considerando que todos aprendemos sobre la evolución de los picos de los pinzones de Darwin en la escuela". Los investigadores dicen que sus hallazgos podrían desempeñar un papel en la conservación de algunas de estas aves. De las 22 especies conocidas de albatros, 15 están amenazadas de extinción y dos están catalogadas como en peligro crítico de extinción. Una de las grandes amenazas para los albatros es la pesca comercial con palangre, que mata a unas 100.000 aves al año, cuando se enredan en las líneas y se ahogan. Según du Toit, si los científicos pueden entender mejor cómo estas aves obtienen su alimento, se podría utilizar para ayudar a protegerlas. "Se necesita mucho más trabajo, pero si los albatros y otras aves marinas son capaces de detectar vibraciones de presas potenciales a través de sus picos, podría ser posible colocar algún tipo de dispositivo en los palangres que pudiera repelerlos, por lo que es menos probable que queden atrapados", dijo du Toit. "Por supuesto, las mayores amenazas para aves como los albatros son el cambio climático, el aumento de las temperaturas del océano, la contaminación plástica y la disminución de las poblaciones de peces, pero si hay una manera de reducir los riesgos para las aves marinas, aunque sea de forma pequeña, entonces eso es increíblemente valioso. "Son pájaros muy especiales y me han interesado desde que tengo memoria".

Compartir nota: Guardar Nuevo