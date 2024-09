Gallardo valora el empate ante un Colo Colo que "no nos dejó crecer"

Santiago de Chile, 17 sep (EFE).- El técnico de River Plate, el argentino Marcelo Gallardo, afirmó este martes que "hay que reconocer que el rival estuvo bien y no nos dejó crecer", en su análisis del empate 1-1 ante Colo Colo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El entrenador argentino lamentó no haber tenido "la posibilidad de tener mayor control en el juego", pero destacó que también "jugamos con un buen equipo, con el empuje de su gente".

"No nos vamos contentos con el empate porque queríamos ganar, pero nos deja la llave abierta para que podamos revertir en el Monumental", aseguró.

Gallardo dijo que quedó con un "sabor un poquito amargo por no repetir en la segunda mitad algunas cosas buenas que hicimos en el primer tiempo".

"Más allá de situaciones muy puntuales no lo sufrimos el partido, eso no pasó. Nos faltó hacer lo que nos gusta a nosotros, pero el rival no nos dejó. El esfuerzo se hizo", agregó sobre el desempeño de su equipo.

El técnico de River reconoció que no pudieron "controlar el partido" en el segundo tiempo y descartó cuestionar las decisiones del árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó al central Paulo Díaz y también al de Colo Colo Maximiliano Falcón.

"El equipo local empuja e iba perdiendo", comentó Gallardo sobre las razones del dominio que tuvo el rival en el complemente y valoró que es un "resultado favorable para haber venido acá".

"Tuvimos una postura de no venir a refugiarnos y que nos manejaran el juego, de hacer el partido que nos convenía a nosotros, pero hay un equipo rival que tenía que salir a buscar el empate y que iba a forzar eso", cerró. EFE

mjr/mmm/cav