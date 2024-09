Dimite Matteo Fantacchiotti, el consejero delegado de Campari, que se desploma un 5% en Bolsa

Campari ha anunciado la dimisión de Matteo Fantacchiotti como consejero delegado y miembro del consejo de administración de la compañía, efectiva a partir de este miércoles, por motivos personales, según ha informado la empresa transalpina. Por ello, el consejo ha decidido nombrar a Paolo Marchesini --director financiero y de operaciones-- y a Fabio Di Fede --director jurídico y de desarrollo de negocio-- como co-CEOs interinos y miembros ejecutivos de un comité de transición, que estará presidido por Bob Kunze-Concewitz, director no ejecutivo. Dicho comité, junto con el comité de nombramientos y retribuciones, también será responsable de la identificación del nuevo consejero delegado, que se propondrá al consejo de administración, tras una evaluación de candidatos internos y externos "según las mejores prácticas de gobernanza", ha explicado Campari. En consecuencia, Jean-Marie Laborde, actualmente miembro del consejo de administración de Campari y miembro del comité de control, riesgos y sostenibilidad, ha sido nombrado vicepresidente. Fantacchiotti ha indicado que ha sido un privilegio para él formar parte del grupo Campari durante casi cinco años y dirigir la organización desde abril de 2024. "Aunque ahora he tomado la decisión de marcharme, expreso mi más profunda gratitud a todas las partes interesadas, en particular al presidente, al consejo de administración y al equipo de liderazgo", ha añadido. Tras la dimisión como miembro del consejo, Matteo Fantacchiotti y la empresa acordaron mutuamente proceder también a la rescisión de la presente relación laboral, aún con los términos económicos por definir y formalizar. Las acciones de Campari se desplomaban un 5% en Bolsa tras conocerse la noticia, con sus títulos intercambiándose a 7,17 euros.

