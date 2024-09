Crónica del Paris Saint-Germain - Girona FC, 1-0

El Girona FC perdió (1-0) este miércoles ante el Paris Saint-Germain en su debut en la Liga de Campeones por culpa de un gol en el minuto 90 de Nuno Mendes, que se le coló entre brazos y piernas a un Paulo Gazzaniga que pasó de héroe a villano en un momento. El PSG se llevó los primeros tres puntos de la fase de Liga en esta nueva Champions, donde el equipo de Míchel rozó un empate de mérito, resistiendo a la calidad que no paró de sacar Luis Enrique en el Parque de los Príncipes. La insistencia tuvo su premio para los franceses, en una histórica pero amarga noche del Girona. El equipo parisino quiso meter miedo a los catalanes con una fuerte puesta en escena, ocasión en el primer minuto incluida. Los de Luis Enrique apretaron en la presión y enseñaron una férrea disciplina en defensa y en ataque para llegar con peligro a la meta de un Gazzaniga que, eso sí, no tuvo que parar en 45 minutos. Bradley Barcola, Marco Asensio y Zaïre-Emery dieron trabajo a los de Míchel, aunque el principal problema de los visitantes era no tener el balón en posesión. De hecho, después de tirar un par de contras, la consigna en el Girona fue tratar de crecer con la redonda, ganar confianza y alejar la disputa de su área tras 15 minutos de mucho estrés. A partir de ahí el Parque de los Príncipes empezó a conocer al conjunto de Míchel. Un equipo que se olvidó de su condición de novato en la máxima competición continental y cuestionó el dominio del PSG con Oriol Romeu e Iván Martín en el medio. Tras el paso por vestuarios, el equipo español dio un paso más buscando a Stuani. El capitán, el ariete que se quedó en el club para volver a Primera y hacer historia con el billete a Europa, dio oxígeno arriba y conectó los primeros remates. El uruguayo rozó el gol, ante la estirada de Safonov, Bryan Gil brilló en el desborde y el Girona, pese a perder piezas clave de la pasada campaña, enseñó el porqué de su clasificación para su primera Champions. Con todo, en el momento álgido de los de Míchel, el PSG perdonó. Dembélé se quedó sólo con todo el equipo catalán volcado pero Krejci le robó la cartera con maestría. Los de Luis Enrique despertaron con el extremo francés y Gazzaniga se hizo gigante, sacando un balón imposible cerca de la escuadra y, después, una a bocajarro a Hakimi. El fondo de armario local se dejó notar y los últimos 20 minutos fueron de cierto asedio. Kolo Muani, quien entró al final del primer tiempo por un Asensio lesionado, Kang-in Lee y Neves volcaron el juego hacia un Gazzaniga que terminó imitando a Arconada en la final de la EURO 1984 en París. El centro de Neves se coló hasta la red y el Girona se fue de vacío pese a cumplir su sueño. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: PARIS SAINT-GERMAIN, 1 - GIRONA FC, 0. (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha (Kang-in Lee, min.63), Fabián (Neves, min.63); Dembélé (Beraldo, min.92), Asensio (Kolo Muani, min.39) y Barcola (Doue, min.63). GIRONA FC: Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Miguel; Van de Beek (Portu, min.58), Oriol Romeu, Iván Martín (Solís, min.66); Tsygankov (Francés, min.88), Stuani (Danjuma, min.58) y Bryan Gil (Asprilla, min.66). --GOL: 1 - 0, min.90, Nuno Mendes. --ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE). Amonestó a Marquinhos (min.17) por parte del PSG. Y a Krejci (min.20), Romeu (min.43) y Gazzaniga (min.74) en el Girona. --ESTADIO: Parque de los Príncipes.

