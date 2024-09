Courtois: "Endrick demuestra su personalidad al no pasársela a Vinícius ni a Mbappé"

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois ha asegurado que el brasileño Endrick, autor del tercer gol del equipo en el estreno en Liga de Campeones ante el Stuttgart (3-1), tiene "confianza para chutar" y ha demostrado su "personalidad" al "no pasársela ni a Vinícius ni a Mbappé". "Si lo falla, le mato allí mismo (risas). Si él tiene la confianza para chutar y chuta bien... Tiene un disparo superpotente, si mete gol todo el mundo va a callar. Es un chico con mucha calidad y la ha demostrado. Demuestra su personalidad al no pasársela a Vini o a Kylian y chutar él mismo", señaló en declaraciones a Movistar+. Por otra parte, el portero belga reconoció las dificultades en las que les ha puesto el cuadro alemán este martes. "Los que conocen al Stuttgart saben que sus partidos siempre acaban 3-3, 2-3... Es un equipo superofensivo, que juega bien, pero que deja mucho espacio a la espalda. Hoy, en los primeros 25 minutos, nos han hecho mucho daño. Luego hemos mejorado, hemos podido meter gol y terminar bien las acciones", subrayó. "En la segunda parte, vamos ganando, y creo que luego no hemos aprovechado el espacio a la espalda, las contras, las transiciones y ha llegado el gol de ellos. Hemos reaccionado bien y al final hemos ganado", dijo. "Había mucho espacio a la espalda de ellos y así llega al primer gol, yo creo que estaba ahí el partido y no lo supimos aprovechar suficiente", añadió. "Ellos han presionado bien, yo creo que hemos salido varias veces muy bien y otras veces nos hemos complicado solos, no encontrábamos al hombre libre y perdimos demasiado el balón. Es algo que tenemos que trabajar y seguir para adelante. La victoria es muy importante en este nuevo formato de la 'Champions'. Es importante empezar ganando, y a pensar en el sábado", finalizó.

