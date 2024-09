Noboa propone levantar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este lunes que su Gobierno presentará en la Asamblea Nacional un proyecto de reforma parcial a la Constitución para levantar la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras y de instalaciones con fines militares en el país. El mandatario ha propuesto modificar el artículo 5 de la Constitución, que desde 2008 dice: "Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras". Con la modificación, el artículo quedaría limitado únicamente a la primera frase. "En un conflicto transnacional, necesitamos respuesta nacional e internacional. Estamos levantando el país que ellos dejaron de rodillas. El país al que convirtieron en cuna del narcotráfico, el que repartieron a las mafias con una falsa noción de soberanía", ha declarado durante un vídeo publicado en redes sociales. Noboa ha asegurado que el tiempo ha demostrado que "las viejas decisiones solo debilitaron" al país ante las amenazas que "hoy no conocen fronteras ni tienen piedad". "Quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía de Ecuador y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico", ha asegurado. Ecuador ocupó en 2023 la cabeza de la lista de países latinoamericanos en número de homicidios per capita (47,2 por cada 100.000 habitantes) debido principalmente a la violencia del narcotráfico. El país, según los expertos, ha dejado de ser una escala de los alijos para convertirse en un centro de almacenamiento, procesado y distribución de drogas. Desde principios de año, varias zonas del país han estado sometidas a varios estados de excepción en el marco del "conflicto interno" contra las organizaciones criminales, en particular las dedicadas al narcotráfico, el principal problema de seguridad de los últimos meses en el país y que ahora están consideradas como "organizaciones terroristas".

